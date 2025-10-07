Naturgy pondrá en riesgo su tendencia alcista de fondo si pierde los 25,80 euros

Los inversores optan por la cautela ante el cierre del Gobierno en EEUU y la creciente tensión política en Francia. La incertidumbre en ambos países, junto con la inestabilidad en Japón, provoca movimientos volátiles en los mercados de divisas y bonos, mientras las bolsas mundiales dudan pese al acuerdo de miles de millones de dólares entre AMD y OpenAI para el suministro de chips.

El Ibex 35 iniciará la sesión en 15.556,7 puntos después de retroceder ayer un 0,1%, condicionado por la crisis política francesa y el bloqueo institucional en EE. UU. Hoy martes, y tras el fracaso de situarse por encima del nivel de los 15.600 puntos, el índice español tiene otra oportunidad para intentarlo. De entre sus integrantes, destaca el comportamiento negativo de las acciones de Naturgy.

Sus acciones caen con fuerza en la sesión de hoy, ya que la compañía ha anunciado la venta acelerada del 3,5% de su capital, equivalente a 34,1 millones de acciones, con el objetivo de aumentar su liquidez y cumplir su Plan Estratégico 2025-2027. Tras la operación, su autocartera se reduce al 0,94%.

La colocación, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a un precio de 25,9 euros por acción, ajustado tras el pago del dividendo de julio. La compañía mantiene un compromiso de lock-up de 60 días sobre las acciones restantes, y rápidamente la acción se ha colocado cerca de ese precio.

Con esta transacción y la efectuada en agosto, el free float de Naturgy alcanza el 18,7%, lo que refuerza sus opciones de volver a los principales índices internacionales, en la revisión prevista para noviembre.

Si analizamos los títulos de Naturgy desde un punto de vista técnico, observamos una progresión alcista de fondo iniciada en junio de 2024. Esta pauta de mínimos y máximos crecientes ha estado acompañada de su directriz ascendente, que permitió, el pasado mes de agosto, alcanzar unos máximos históricos en los 27,83 euros por acción.

Aunque analizando su comportamiento en gráfico mensual o en velas mensuales, los tres últimos meses muestran una fase bajista tras un periodo prolongado de subidas. Este comportamiento refleja una corrección de corto plazo dentro de la estructura general del valor.

Evolución de las acciones de Naturgy Eduardo Bolinches Tradingview

Un aspecto relevante es que, pese a la corrección actual, los niveles de sobrecompra continúan siendo elevados, lo que incrementa las probabilidades de que esta fase correctiva pueda prolongarse. Por ello, conviene mantener una actitud prudente.

Centrándonos en el muy corto plazo, y tras alcanzar la resistencia intermedia en los 27,10 euros por acción, Naturgy ha abierto hoy con un importante hueco a la baja. Los títulos han ido a buscar la base de la directriz alcista, una zona de soporte creciente situada en torno a los 25,80 euros por acción, desde donde el valor intenta alejarse de sus mínimos intradiarios.

La anchura del hueco bajista abierto aumenta la posibilidad de que Naturgy intente cerrar, al menos parcialmente, ese gap, aunque para confiar en un rebote deberán cumplirse ciertos condicionantes.

El primero, que no se pierda la zona de los 25,80 euros en ningún momento. El segundo, que el valor recupere al menos la zona de los 26,30 euros, su primera resistencia horizontal intermedia, cuya superación mejoraría sensiblemente el aspecto técnico de corto plazo.

Ante este escenario, si ya se tienen acciones en cartera, pueden mantenerse mientras no se pierda el nivel de los 25,80 euros, pues de hacerlo la corrección podría prolongarse y acelerarse. En caso contrario, si no se tienen títulos, podría esperarse a la superación de los 26,30 euros en base cierres para iniciar compras especulativas.

En este sentido, situaremos un primer objetivo para la estrategia planteada en los 26,80 euros, limitando el riesgo a un 3% por debajo del nivel de compra y destinando solo un tercio del capital previsto para un activo de estas características.