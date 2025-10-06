Repsol se prepara para buscar sus máximos históricos en 15,70 euros tras la última corrección

Por ahora, el cierre del Gobierno de EEUU no ha tenido un impacto visible en los mercados, aunque ya surgen advertencias de que una prolongación de la situación podría generar inquietud entre los inversores.

El Ibex 35 terminó la pasada semana en 15.585,1 puntos, marcando un nuevo máximo no solo del año, sino también el más alto desde 2007. En este escenario, el índice se aproxima a sus niveles históricos más elevados. Entre los valores del selectivo, este lunes destaca la evolución de las acciones de Repsol, que se sitúan entre las más alcistas en los primeros compases de la sesión.

Uno de los motivos de la reacción alcista que se está produciendo es la intensa negociación que mantiene la compañía con la Casa Blanca para poder extraer petróleo y nafta de Venezuela como compensación a deudas históricas.

De esta manera, la mayor petrolera española, negocia con el Gobierno estadounidense de Donald Trump para desbloquear sus intereses en hidrocarburos en Venezuela, atrapados en el país desde el pasado mes de mayo. Aunque el acuerdo está completo, la Casa Blanca tendría que reconocer a la petrolera la posibilidad de cobrar deudas pendientes con el régimen de Nicolás Maduro.

En las negociaciones con la Casa Blanca, uno de los argumentos de peso que utiliza Repsol es que el grupo no invierte en Venezuela desde hace años. Contablemente, la empresa se ha ido preparando para el peor escenario aprovisionando este riesgo y reduciendo su exposición patrimonial. Además, también está en fase de inicio de nuevos proyectos solares en EEUU.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Repsol muestran una clara progresión alcista desde los mínimos alcanzados el pasado 9 de abril en la zona cercana a los 9 euros. Un rebote que se ha producido tras una fase correctiva muy intensa.

A partir de ese momento, la compañía ha marcado una pauta muy positiva en forma de mínimos y máximos crecientes, lo que ha impulsado el precio de sus acciones por encima de zonas clave como los 11,50 euros, después los 13 euros y finalmente la zona de los 15 euros por acción.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches Tradingview

Este movimiento alcista ha estado acompañado por sus tres medias móviles más representativas —de corto, medio y largo plazo— desde que el precio se situó por encima de ellas a mediados del pasado mes de mayo. Esta situación muestra una gran fortaleza en el desarrollo del valor.

En el muy corto plazo, y teniendo en cuenta el movimiento desde finales de septiembre, se observa una pequeña fase de acumulación cerca de la zona de los 14,5 euros por título. Este hecho ha sido corroborado por un repunte intenso que elevó en pocos días la cotización hasta los 15,7 euros por título, sus máximos históricos en formato intradiario.

La última fase de ajuste ha llevado a Repsol cerca de un soporte relevante, en la zona de los 15 euros por acción, muy próxima también a su directriz alcista o zona de soporte creciente. Esta directriz ha sido respetada en todo momento, por lo que hablar de Repsol es hablar de un valor fuerte y con un buen aspecto técnico en todos los plazos.

El apoyo efectuado en la zona cercana a los 15 euros por título está sirviendo para que los alcistas vuelvan a rearmarse. No obstante, para confirmar el rebote, Repsol deberá superar la zona de los 15,30 euros por acción. Si esto se produce, el siguiente objetivo para la petrolera se situará en los 15,70 euros, y por encima de ese nivel, el valor entraría en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación.

Dado el contexto actual y su situación técnica, se considera que la zona de los 15 euros constituye un suelo de mercado lo suficientemente sólido como para pensar que Repsol podrá seguir avanzando sin grandes dificultades.

Por tanto, se podrían tomar posiciones alcistas mediante la introducción de una orden de compra con una orden de protección asociada en la pérdida de los 14,83 euros por título en base cierres, y con un primer objetivo en la zona de máximos históricos en los 15,70 euros por acción.