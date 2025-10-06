Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar los nuevos máximos anuales

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

Las claves nuevo Generado con IA El mercado español cierra septiembre con un nuevo máximo anual, mientras los inversores observan el inicio del último trimestre del año. En EE.UU., el mercado de valores mantiene una tendencia alcista cautelosa, con la atención puesta en evitar el cierre de la administración. Valores destacados para invertir: Acciona intenta romper su lateralización, mientras Técnicas Reunidas y Santander alcanzan nuevos máximos históricos. Bankinter también marca nuevos máximos históricos, ofreciendo oportunidades de entrada bajo ciertas condiciones técnicas.

El selectivo español no puede afianzarse por encima de los 15.600 puntos pero deberíamos ver más intentos a lo largo de esta semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvo un comportamiento muy desigual, por lo que quedamos a la espera de ver los siguientes movimientos en esta semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 170,40 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,70 euros en base cierres.

3) ACS: El valor ha confirmado los máximos históricos con dos cierres consecutivos por encima de 69,75 euros y hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 68 euros en base cierres.

4) Bankinter: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al cerrar por encima de los 13,40 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 13,60 euros en base cierres.