El Ibex 35 a un 2,3% de hacer historia: "Los 16.000 puntos se pueden alcanzar y mantener"

El Ibex 35 marcó máximos históricos el 8 de noviembre de 2007 al cerrar esa sesión en los 15.945,7 puntos. Después vino la gran crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis de deuda en Europa, la pérdida de relevancia internacional del selectivo y la Covid-19.

Ahora, 18 años después, el Ibex 35 está a punto de hacer historia: sólo está a un 2,3% de su cota más elevada. Los analistas confían en que pronto la supere. "Los 16.000 puntos se pueden alcanzar y mantener", señalan.

La consecución de los máximos históricos será un broche de oro para el que está siendo el mejor año para el Ibex 35 en el siglo XXI. A falta de tres meses para que termine 2025, el selectivo acumula una rentabilidad del 34,4%.

"Todos estamos esperando que el Ibex 35 culmine este gran año con un rally final que lo lleve a romper los máximos de 2007", señala Nicolás del Río, analista en Activotrade SV.

Para Antonio Castelo, analista de iBroker, "alcanzar los 16.000 puntos es un objetivo relativamente sencillo". Cree que los 15.945,7 "serían el "objetivo natural" si "el índice mantiene su fortaleza y la estacionalidad positiva del último trimestre se cumple".

Para Alberto Blanco, profesor del máster en Bolsa y mercados financieros del IEB, "es obvio que se pueden alcanzar". "Si no ocurre un evento realmente extraordinario, con un fuerte impacto local o global, podría perfectamente consolidar el nivel de los 16.000 enteros", añade.

El Ibex 35 ha tardado 18 años en rozar los máximos históricos. La tardanza responde a la composición del selectivo español.

El índice nacional alcanzó los 15.945,7 enteros impulsado por la gran actividad inmobiliaria que había en España y que involucraba a las grandes constructoras, pero también al sector bancario. La banca se vio muy beneficiada de la extensión de crédito para la compraventa de vivienda.

Después del pinchazo de la burbuja, el selectivo español se quedó huérfano de referentes.

"El sector bancario se vio muy lastrado por unos tipos de interés que llegaron al 0% en Europa, lo que suponía prácticamente capar el negocio de intermediación de tipos de interés", afirma Javier Cabrera, analista de mercados.

"Además, algunas entidades no trataron al accionista de la mejor manera, ya que continuamente ampliaban capital que se usaba para pagar al dividendo, lo que no paraba de diluir al accionista", añade el mismo experto. En este contexto, los bancos tardaron en repuntar.

Otro factor que estos años ha pesado sobre el Ibex 35, y que lo sigue haciendo, es que el índice no recoge el pago de dividendos, que es uno de los rasgos más característicos de las compañías españolas.

El Ibex 35 Total Return, que sí tiene en cuenta la retribución al accionista, recuperó los niveles de 2007 en 2024 y desde entonces ha tenido un importante recorrido alcista.

"La rentabilidad anualizada del Ibex 35 con dividendos es del 4,61% desde los máximos, mientras que sin dividendos aún no se ha alcanzado esa cota", subraya Cabrera.

En todos estos años, el Ibex 35 ha registrado importantes caídas anuales y también abultados avances. La tónica de los últimos tres ejercicios es positiva.

La subida de 2023 fue del 22,76% y la de 2024, del 14,78%. A ellas se suma la rentabilidad del 34,4% acumulada en lo que va de 2025.

Esta puede ser la primera vez que el Ibex 35 termine en positivo más de dos años consecutivos desde el periodo de entre 2003 y 2007.

Es decir, desde los grandes años de crecimiento de la economía española, antes del desplome que supuso la quiebra de Lehman Brothers y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Este 2025 el Ibex 35 bate a todos los principales selectivos europeos y también a los índices más relevantes de Wall Street. El selectivo se apoya en la macroeconomía y en las fuertes subidas registradas por el sector bancario.

Las perspectivas de la economía española son más positivas que las de los países del entorno. Por ejemplo, la OCDE espera que España crezca un 2,6% este ejercicio, frente al 1,2% previsto para el conjunto de la eurozona.

Entre las razones que explican el mejor comportamiento del Ibex 35, Blanco también incluye "la mejor disciplina fiscal", con una ratio deuda/PIB "mejor que el resto de nuestros semejantes".

Además, "el peor comportamiento de la Bolsa española en años anteriores atrae la inversión 'por rotación' desde otros mercados en un movimiento de catch up", indica Blanco.

"Históricamente, el mercado español se ha percibido como infravalorado frente a otros índices europeos, lo que ha atraído la atención de inversores internacionales que buscan valor", es decir, "una bolsa barata", explica Antonio Castelo, analista de iBroker.

Y no se puede olvidar "el factor bancos como una causa fundamental del mejor comportamiento" del Ibex 35 en este 2025.

El sector financiero se ha beneficiado de las positivas condiciones macroeconómicas y de otros factores específicos, como "la opa de BBVA a Sabadell, dividendos apetitosos, recompras de acciones, baja tasa de morosidad y alzas en el mercado inmobiliario lo que redunda en número de embargos prácticamente cero", indica Blanco.

Todo ello hace que el Ibex 35 Bancos, el índice que mide la evolución del sector, acumule una subida del 83% desde que empezó el año. Santander (+94%), Unicaja (+82,4%) y Bankinter (+79,7%) se anotan los mayores avances.

La rentabilidad de los bancos del selectivo multiplica por más de cuatro la obtenida este ejercicio por Los siete magníficos de Wall Street. El índice de Bloomberg que recoge la evolución en bolsa de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla suma un 19,8%.

Más allá de la banca, otros sectores han contribuido notablemente al rally del índice, como la defensa, la construcción y las infraestructuras o, en las últimas semanas, las energías renovables.

Así, Indra se dispara más de un 130% en este ejercicio, mientras que Acciona y ACS suben un 59,8% y un 44,6%, respectivamente. El repunte de Solaria es del 61%.

Castelo espera que los bancos sigan "siendo parte importante del soporte del Ibex 35, pero no necesariamente tirarán con la misma contundencia que lo han hecho hasta ahora".

"Los márgenes para la banca podrían empezar a ajustarse, mientras que otros sectores tienen espacio para ser más protagonistas", subraya. En este sentido, destaca a compañías como Iberdrola, Endesa o Solaria.

Del Río cree que el Ibex 35 necesita que "otros ciclistas del pelotón le den un poco de aire y tomen el relevo a la cabeza de carrera, la banca". El analista de Activotrade SV señala a Repsol e Inditex.

Ambas tienen "un peso muy importante en el índice para dar un soplo de aire fresco que permita romper esos máximos antes de fin de año".