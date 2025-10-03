Acerinox ataca sus máximos históricos y avanza hacia el siguiente objetivo en 12 euros

El aumento de las expectativas de recortes en los tipos de interés contribuye a contener la inquietud generada por el bloqueo presupuestario en EEUU, que ha complicado la difusión de indicadores laborales como el informe oficial previsto para hoy. Aunque se espera que el cierre sea breve y con escaso efecto en la economía, persiste la preocupación de que un alargamiento pueda debilitarla.

El Ibex 35 retrocedió ayer un 0,27% y cedió ligeramente por debajo de los 15.500 puntos, interrumpiendo su secuencia de máximos. Entre el lunes y el jueves, el índice acumula una ganancia cercana al 1%. Entre los valores de su composición, destacamos hoy viernes el comportamiento de las acciones de Acerinox, que lideran las alzas en el selectivo español.

Europa estudia con firmeza la imposición de un arancel a las importaciones de acero. Según diversas fuentes, el responsable de Industria de la Unión Europea (UE) habría señalado en una reunión privada que el próximo 7 de octubre se anunciará una tasa del 50% sobre dichas importaciones.

El sector atraviesa una situación complicada por el fuerte empuje de las exportaciones chinas, que presionan a la baja los precios. Con esta medida, el acero chino perdería atractivo, favoreciendo la compra de producción europea. Esto beneficiaría a la industria comunitaria, aunque encarecería los costes para los consumidores.

Analizando los títulos de Acerinox desde un punto de vista técnico, observamos que este ejercicio ha sido convulso para el valor, ya que terminó 2024 tratando de repuntar e inició el primer trimestre con un marcado tono alcista que se truncó con el anuncio de la nueva política arancelaria de Donald Trump.

Durante el mes de marzo, Acerinox logró marcar unos máximos anuales en formato intradiario en la zona de los 11,63 euros por acción. Ese nivel debe tomarse en consideración en el momento actual, ya que tras alcanzarlo se produjo una intensa fase de ajuste que llevó a tantear la zona de los 8,05 euros, perdiendo más del 30% de su capitalización bursátil en pocas semanas.

Tras esa fase de corrección, el valor ha iniciado un proceso de recuperación que le ha permitido conquistar niveles de referencia y situarse por encima de sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo mejorando sensiblemente su aspecto técnico. En este sentido, superó con gran fuerza la zona de resistencia que representaban los 11 euros por acción.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches Tradingview

La superación de ese nivel técnico propició un nuevo impulso alcista que ha llevado a los títulos de Acerinox a buscar nuevamente la zona de máximos de marzo en los 11,63 euros, donde en las dos últimas sesiones ha intentado superar sin éxito.

En la sesión de hoy, Acerinox ha abierto con un pequeño hueco al alza que le ha permitido batir esa zona de referencia técnica y entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación. No obstante, debe tenerse en cuenta la zona de máximos de ayer en los 11,83 euros por título, referencia que puede ofrecer oportunidades operativas.

En este contexto, si Acerinox logra cerrar dos sesiones consecutivas o una semana por encima de los 11,85 euros por acción, se generará una señal de compra interesante que nos permitirá introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 12 euros, nivel que además coincide con una referencia psicológica de gran importancia.

En cuanto a la gestión del riesgo, si finalmente se dan las condiciones de entrada que plantea esta estrategia, debería situarse una orden de protección por debajo de los 11,60 euros por acción siempre en base cierres.

En resumen, Acerinox mantiene una clara tendencia alcista tanto en el corto como en el medio plazo. Pese a los niveles elevados de sobrecompra, no se descarta la continuidad en la consecución de nuevos máximos. Además, los periodos de corrección han mostrado fases de acumulación que refuerzan la estructura alcista del valor.