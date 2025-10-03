BlackRock, Vanguard y Capital Group se reparten el Ibex 35: poseen más de un tercio del índice a través de sus fondos

BlackRock, Vanguard y Capital Group se reparten -junto a Norges Bank- el Ibex 35. En total, la inversión de las tres gestoras alcanzó los 69.779,48 millones de euros a cierre del primer trimestre del año. Supone el 33,66% del valor total del selectivo de la Bolsa española.

Entre todas ellas, destaca BlackRock. La mayor gestora del mundo cuenta con una participación de 32.396 millones de euros en acciones de compañías incluidas en el Ibex 35. La inversión representa el 15,6% del valor total del índice nacional, según datos de BME.

La firma dirigida por Larry Fink articula su apuesta por el Ibex 35 a través de sus entidades en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Singapur, Canadá, Hong Kong y Japón.

El segundo lugar en el ranking de gestoras propietarias del Ibex 35 lo ocupa Vanguard. El grupo cuenta con una participación de 22.989 millones de euros, un 11,1% del total.

La gestora estadounidense es conocida por su especialización en la gestión indexada, es decir, por ofrecer fondos y ETF que replican índices bursátiles de manera pasiva y con bajas comisiones.

Y para replicar el Ibex 35, necesariamente debe invertir en las compañías que lo componen y en la misma proporción en que aparecen en el propio índice. De ahí su elevada participación.

Capital Group ocupa la tercera posición. Su inversión tiene un valor de 14.393,64 millones de euros, que equivalen al 6,94% de la capitalización conjunta del selectivo.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

Es decir, los tres principales inversores del Ibex 35 son gigantes financieros cuyo origen es Estados Unidos. Rompe el monopolio estadounidense SAS Rue La Boéte.

La entidad francesa tiene el control de Crédit Agricole, que a su vez es el principal dueño de Amundi, la gestora de fondos más grande de Europa por volumen de activos. Su inversión tiene un valor de 7.024,28 millones de euros, el 3,39% de todo el Ibex 35.

Geode Holdings completa el top cinco. También estadounidense, se dedica a la gestión de inversiones institucionales.

Está especializada en la gestión de carteras indexadas y fondos pasivos, y destaca por manejar una parte significativa de los fondos indexados de Fidelity. Su posición en el selectivo español es de 6.008,09 millones de euros, o el 2,90% del valor total.

La propia Fidelity, a través de su gestora de fondos y su filial internacional, es uno de los máximos accionistas del Ibex 35.

También lo son el fondo de pensiones australiano Industry Super Holdings y la aseguradora canadiense Sun Life Financial.

Otros grandes nombres de la gestión de activos como CVC Capital Partners, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, Schroders, BNP Paribas o Lazard también se encuentran entre los principales inversores del Ibex 35.

La primera entidad española del ranking es Banco Santander. Ocupa el puesto 22 al tener una posición de 1.795,39 millones de euros. Es decir, posee el 0,87% de todo el selectivo.

Todo el Ibex 35

De las 72 gestoras de fondos con más de 500 millones de euros en participación en el Ibex 35, hay 11 que poseen en sus carteras acciones de la totalidad de las compañías del selectivo español.

En este grupo aparecen muchos de los grandes inversores, como BlackRock, Vanguard o Amundi.

Pero la presencia española aumenta. Además de la gestora de Santander, las de CaixaBank y BBVA cuentan con acciones de todas las cotizadas del selectivo.

Por el contrario, cuatro firmas poseen una única participación. CVC, GIP e IFM solo están presentes en el accionariado de Naturgy, mientras que Fundsmith es uno de los principales accionistas de Amadeus.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

Así, los principales inversores dentro del grupo de los extranjeros son los denominados institucionales, es decir, gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, o compañías de seguros.

También destacan los fondos de capital riesgo o private equity e incluso bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones.

De acuerdo con los datos obtenidos de FactSet correspondientes al primer trimestre de 2025, 8.634 fondos privados participaban en empresas del Ibex 35, con un valor de mercado de 207.320 millones de euros.

Los fondos europeos representan un 70,7% del total de fondos y un 48,7% de la capitalización. En segundo lugar, se encuentran los fondos estadounidenses, con un 25% del total de fondos, pero con 46,9% del valor de mercado.

Por países, la mayor participación de fondos de inversión en las empresas del Ibex 35 proviene de los Estados Unidos, que lidera con 1.811 fondos y un valor de inversión de 94.498 millones de euros, representando el 45,6% del total.

Le sigue Reino Unido con 1.626 fondos y un 27,1% del valor total. Francia y Alemania también destacan con participaciones del 6,5% y 4%, respectivamente.

Norges Bank

Entre los inversores institucionales destacan por su creciente peso mundial los denominados fondos soberanos, vehículos de inversión creados y gestionados por un Estado, que se financia normalmente con ingresos del petróleo, gas, minerales, exportaciones o superávit fiscales.

Entre ellos, el líder indiscutible es Norges Bank. Es el vehículo que tiene el mandato de invertir el dinero que Noruega recauda por la venta de petróleo y gas para asegurar las pensiones futuras de su población.

Es también uno de los principales inversores en la Bolsa española. Su posición en el mercado nacional, con datos del primer trimestre, está valorada en 14.700 millones de euros. De ellos, 13.277 millones son de empresas del Ibex 35.

Invierte en todos los valores del selectivo, siendo Iberdrola, BBVA, Santander, Inditex, Amadeus y Repsol sus mayores posiciones en términos absolutos. Suman casi 10.000 millones de euros.

Entre los inversores de referencia en la Bolsa española también se encuentran el Fondo Soberano de Qatar (QIA), con inversiones superiores a los 12.700 millones de euros, y el de Canadá (CPPIB), con 1.794 millones.

Asimismo, destacan el Fondo Soberano de Singapur (GIC), con 1.628 millones; el de los Países Bajos, con casi 1.200 millones; el de Argelia (Sonatrach), con 1.020 millones, o el Fondo Soberano Sueco, con casi 1.000 millones de euros.