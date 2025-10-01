El Ibex 35 repartirá más de 7.000 M en dividendos en tres meses y los pagos de 2025 rozarán máximos históricos

Los dividendos de este año superarán los de 2024 en casi un 10%, destacando un crecimiento en la retribución a los accionistas.

Se espera que los dividendos totales de 2025 alcancen casi 41.000 millones de euros, acercándose a los máximos históricos de 2014.

Inditex, Santander, BBVA y Telefónica son algunas de las empresas del Ibex 35 que realizarán pagos significativos antes de que finalice 2025.

El Ibex 35 repartirá más de 7.000 millones de euros en dividendos en los próximos tres meses, superando cifras de años anteriores.

Las compañías de la Bolsa española repartirán algo más de 7.000 millones de euros en dividendos los próximos tres meses. Y eso teniendo en cuenta sólo los pagos que ya han sido confirmados por las compañías.

Si además se consideran los desembolsos esperados por los analistas, la cifra crecería hasta casi rozar los 11.200 millones de euros.

Teniendo en cuenta que las cotizadas ya han abonado a sus accionistas casi 30.000 millones de euros –en dividendos y otros conceptos–, los pagos de 2025 rozarán los máximos históricos registrados en 2014.

Inditex, Santander, BBVA y Telefónica

Entre los pagos que tendrán lugar antes de que finalice 2025 se incluyen los de cuatro gigantes del Ibex 35: Inditex, Santander, BBVA y Telefónica.

Como suele ser habitual, los abonos de Inditex y Santander tendrán lugar el mismo día, el próximo 3 de noviembre.

Realmente, el grupo textil hará dos pagos: uno de 0,29 euros por acción en concepto de dividendo ordinario y otro extraordinario de 0,55 euros. Es decir, 0,84 euros brutos por acción en total, o algo más de 2.600 millones de euros.

Los títulos de Inditex cotizarán sin derecho al cobro el próximo 30 de octubre. Lo mismo ocurre con los de Santander.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

La entidad presidida por Ana Botín pagará un dividendo a cuenta de 0,115 euros por acción, un 15% más que el año anterior. En total, repartirá unos 1.700 millones de euros.

Según explicó la entidad este mismo martes, la remuneración equivale al 25% del beneficio semestral y se complementa con una recompra de acciones.

BBVA pagará el 7 de noviembre un dividendo récord de 0,32 euros brutos por acción, un 10,3% más que en 2024. Son casi 1.850 millones de euros.

El pago se ha retrasado respecto al calendario habitual para que los nuevos accionistas procedentes de la opa sobre Sabadell puedan participar.

El clásico pago prenavideño de Telefónica tendrá lugar este ejercicio el 18 de diciembre. La teleco repartirá un dividendo de 0,15 euros brutos por acción, unos 850 millones en total.

Para tener derecho al cobro, las acciones de Telefónica deben comprarse antes del 15 de diciembre. La fecha ex-dividendo será el 16 de diciembre.

También retribuirán a sus accionistas Ebro Foods, Catalana Occidente, Miquel y Costas, Naturhouse, Prosegur y Fluidra.

Todos estos pagos superan los 7.200 millones de euros.

Dividendos sin confirmar

Pero el reparto de dividendos de la Bolsa española será mayor en el último trimestre del ejercicio si se llevan a cabo todos los abonos esperados por los analistas.

Según datos de LSEG, otras ocho compañías del Ibex 35 pagarán dividendos antes de que termine el ejercicio.

La mayoría de los pagos previstos, los de Ferrovial, CaixaBank, Naturgy, Cellnex, Mapfre, Bankinter y Merlin Properties, se concentran en noviembre. Ya en diciembre tendrá lugar, según las estimaciones, el de Enagás.

Los analistas también anticipan que otras ocho empresas del mercado continuo paguen dividendos.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

Esperan que cuatro de ellas –Renta 4, Libertas 7, Ence y Coca-Cola Europacific Partners– lo hagan en noviembre y que otras cuatro –Línea Directa, Elecnor, Atresmedia y Prim– lo hagan en diciembre.

Todos los pagos previstos por los expertos tienen un valor de casi 4.000 millones de euros. Por tanto, si los abonos tienen lugar, las cotizadas de la Bolsa española repartirán casi 11.200 millones de euros.

Máximos históricos

Entre enero y agosto los pagos alcanzaron los 29.949,83 millones de euros si se suma la devolución de primas de emisión y la reducción de nominal con devolución de aportaciones.

A esta cifra hay que añadirle la retribución de septiembre, un mes escaso en lo que a pago de dividendos se refiere. Según datos de BME, sólo Unicaja hizo su abono en el noveno mes del año.

Teniendo en cuenta el pago de la entidad malagueña, los dividendos confirmados y los esperados por el mercado, se espera que la Bolsa española reparta más de 41.000 millones de euros antes de que termine el año.

La cuantía crecerá al incluir la devolución de primas de emisión y la reducción de nominal con devolución de aportaciones que se registren entre septiembre y diciembre, más allá de que alguna compañía dé la sorpresa en los próximos meses anunciando algún pago no previsto.

Con todo, los dividendos de este ejercicio superarán a los de 2024, año en el que la retribución al accionista alcanzó los 37.860,97 millones de euros. El incremento, por tanto, se acercará al 10%.

El crecimiento es más elevado si la comparación se realiza respecto a los ejercicios anteriores.

Lo pagado entre enero y septiembre –unos 30.000 millones de euros, contando el dividendo de Unicaja– supera las cantidades abonadas en todo 2023 (30.293,84 millones de euros) y 2022 (25.973,47 millones de euros).

También es superior a los pagos de 2021 y 2020 –ejercicios marcados por la Covid 19–, y roza el desembolso total de 2019 (31.705,56 millones de euros).

Es decir, en los nueve primeros meses de 2025 los dividendos casi igualan a los pagados en todo 2019, el ejercicio previo al estallido de la pandemia.

De nuevo, si se cumplen las previsiones, los dividendos de 2025 sólo serán superados por los de 2014.

Entonces, los valores de la Bolsa española repartieron entre sus inversores 43.270 millones de euros. Es la cifra más abultada de toda la serie histórica de BME, que arranca en 1986.