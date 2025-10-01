CaixaBank BPI se convierte en la primera casa de análisis en dar a Sacyr un precio objetivo de 5 euros por acción

Cinco euros por acción. Ese es el precio objetivo que los analistas de CaixaBank BPI dan a Sacyr. Los analistas de la entidad lusa son los primeros que calculan que el grupo de infraestructura alcanzará dicha barrera en bolsa.

CaixaBank BPI publicó el martes un informe sobre Sacyr en el que recomienda comprar las acciones de la compañía, además de mejorar el precio objetivo 5 céntimos. Pasa de los 4,95 a los 5 euros por título.

El nuevo precio objetivo implica un potencial bursátil del 44% respecto al cierre del lunes, la sesión previa a la publicación del informe.

De este modo, la filial portuguesa de CaixaBank se posiciona como la primera casa de análisis que apuesta a que el precio de la acción de Sacyr alcanzará la barrera de los 5 euros por acción.

Es decir, los analistas de CaixaBank BPI son los más optimistas con la empresa que preside Manuel Manrique.

Según los datos de LSEG, el precio objetivo medio de Sacyr es de 4,26 euros por título. La recomendación mayoritaria es de comprar, mientras que ninguna entidad aconseja deshacerse de las acciones del grupo de infraestructuras.

De forma generalizada, en los últimos meses los analistas han mejorado sus estimaciones sobre Sacyr.

En agosto, Alantra Equities elevó la recomendación a fuerte compra y el precio objetivo a 4,62 euros por título. La mejora que Sabadell llevó a cabo en julio supuso mejorar el precio objetivo hasta los 4,2 euros.

En el lado contrario, resaltan las revisiones a la baja de Santander y de Intermoney Valores. Redujeron el precio objetivo hasta los 3,95 y los 4 euros por acción.

Resultados y contratos

Los expertos ajustaron sus cálculos después de que la compañía presentara los resultados correspondientes al primer semestre de 2025.

En dicho periodo, Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 30,5 millones de euros, lo que supone una caída del 41% respecto al mismo periodo del año anterior.

El descenso de las ganancias se explica por el impacto contable negativo de 65 millones de euros por la venta de tres activos en Colombia.

Sin tener en cuenta estas desinversiones, el beneficio sería de 96 millones de euros, un 85% más que hace un año, al mismo tiempo que el flujo de caja operativo aumentó un 7%, hasta los 615 millones de euros.

Al haberse convertido ya la compañía en una empresa puramente concesional, el resultado bruto de explotación (ebitda) cobra menos sentido en sus comparativas, frente a la partida de flujo de caja, ya que el grueso del ebitda se dispara sólo al principio del periodo de concesión.

En este sentido, el ebitda fue de 647 millones de euros, un 2% menos, de los que el 91% procedió de los activos concesionales, en su mayoría sin riesgo de demanda o con mecanismos de mitigación de ese riesgo.

Asimismo, convirtió el 95% del ebitda en caja, frente al 87% del mismo periodo del año pasado. En cuanto a los ingresos, aumentaron un 6%, hasta los 2.237 millones de euros.

Con estas cifras sobre la mesa, y con la consecución de contratos en España, Italia, Paraguay o Chile, Sacyr afronta los últimos tres meses de 2025 con una rentabilidad anual acumulada del 14,4%.

Este puede ser el quinto año consecutivo de subidas en bolsa para la compañía. En 2024, la subida fue del 6,2%; en 2023, del 25,9%; en 2022, del 18,1%, y en 2021, del 17,9%.

La última caída anual, del 19,3%, tuvo lugar en 2020, un año marcado por el estallido de la pandemia de la Covid-19.