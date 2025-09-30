Laboratorios Rovi acelera su recuperación con un primer objetivo situado en los 60 euros

El posible cierre del Gobierno federal en EEUU, a partir del miércoles por la falta de consenso presupuestario entre demócratas y republicanos, genera preocupación en los inversores. A esto se suma la decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a la madera y sus derivados.

El Ibex 35 cedió ayer un 0,2% al cierre, aunque consiguió mantenerse sobre los 15.300 puntos. Este martes el índice español pone fin a septiembre con la vista puesta en los máximos anuales, a la espera de comprobar si logra superarlos en la sesión. Analizando los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi que suben con fuerza en los primeros intercambios.

Hay un hecho que no debemos pasar por alto y que es el motivo por el que el valor está subiendo hoy con fuerza: la farmacéutica ha firmado un acuerdo de compraventa con Bristol Myers Squibb (BMS) para la adquisición de una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (Arizona, EEUU), junto con diversos activos y pasivos asociados a la operación.

El contrato tendrá una duración inicial de cinco años desde el cierre de la operación y contempla un pago mínimo anual de 50 millones de dólares (46,5 millones de euros). Aunque, según precisó Rovi, el importe de la adquisición no será significativo en términos financieros para la compañía.

Además, Rovi cuenta con el beneplácito de Jefferies, que ha reforzado su confianza en Laboratorios Farmacéuticos Rovi al reiterar su recomendación de comprar, con un precio objetivo de 71,70 euros por acción. Esto supone un potencial de revalorización de más del 20% desde los actuales precios de cotización.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico, tendremos que remontarnos a los máximos que se alcanzaron en mayo de 2024, en la zona de los 92 euros por acción. A partir de ahí, el valor sufrió una importante fase correctiva con una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que le llevó a perder más del 50% de su capitalización en bolsa, hasta alcanzar en abril de este mismo ejercicio la zona próxima a los 44,75 euros.

Es a partir de esta zona de mínimos del año, y debido a la enorme sobreventa que se acumulaba durante bastante tiempo en el valor, donde los alcistas iniciaron una importante recuperación.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches Tradingview

Esta recuperación dio lugar a una nueva formación y pauta de mínimos y máximos crecientes que sigue vigente en el momento actual. Esta tendencia alcista de corto y medio plazo, iniciada durante el mes de abril de este ejercicio, viene siendo dirigida por su correspondiente directriz alcista o zona de soporte creciente, favoreciendo nuevos avances.

El valor ya se ha situado por encima de sus tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo, es decir, la de 50, 100 y 200 periodos, mostrando síntomas de una importante recuperación técnica.

En el muy corto plazo, se observa que la proximidad de los 62 euros ha derivado en un proceso correctivo que encaja dentro de esa misma tendencia alcista de fondo. Dicho proceso ha llevado a Laboratorios Rovi a tantear el soporte horizontal de los 55,90 euros por acción, desde donde el valor está iniciando un rebote bastante interesante.

En la sesión de hoy, Laboratorios Rovi abre un interesante hueco al alza que podría convertirse en hueco de continuidad si el valor logra superar los máximos de la jornada, es decir, los 58,45 euros por título que está marcando en el momento de confeccionar este análisis.

Así pues, con este escenario técnico encima de la mesa, es muy probable que Laboratorios Rovi vaya a buscar en el corto plazo la zona próxima a los 60 euros por acción, donde podría encontrarse con una resistencia intermedia, aunque no demasiado importante.

Si tenemos en cuenta los niveles de retrocesión proporcional Fibonacci al último y extenso tramo de caídas, veremos que la siguiente parada se encontraría en los 62,80 euros por acción.

En la medida en que Laboratorios Rovi se mantenga por encima de la zona de los 57,10 euros por título, es decir, por donde pasa su media móvil de medio plazo, estará generando una señal de entrada con un primer objetivo en los 60,05 euros, lo que permitiría obtener cierta rentabilidad en esta estrategia. El segundo objetivo lo situaremos algo más arriba, en los 62,75 euros.

En cualquier caso, la orden de protección asociada pasaría por no perder en niveles de cierre la zona de los 57 euros por acción, ya que de producirse este ajuste se anularía este intento de los alcistas por tomar el control de la situación técnica del valor.