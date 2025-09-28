La OCDE teme por la estabilidad financiera tras la subida récord de 'Los siete magníficos' y las criptomonedas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que los mercados financieros se enfrentan a crecientes riesgos sistémicos debido a la elevada concentración bursátil en torno a las empresas tecnológicas y al auge de los criptoactivos.

En sus perspectivas económicas, publicadas esta semana, el think tank menciona especialmente a las conocidas como Los siete magníficos de Wall Street –Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla–.

“El aumento de los precios ha sido especialmente evidente en las acciones tecnológicas”, lo que “aumenta la concentración de los índices bursátiles” en este sector, afirma la OCDE.

El club de los países ricos alerta de que “la alta concentración exacerba el impacto potencial de shocks idiosincrásicos de compañías o sectores específicos en los mercados bursátiles”.

Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE, reconoce que la institución está “monitoreando muy de cerca los riesgos vinculados a la estabilidad financiera” en un contexto en el que las valoraciones “son históricamente altas en muchos países”.

La subida de las compañías tecnológicas es “bastante significativa”. “Los siete magníficos han duplicado su precio en los últimos dos años”, resalta. Sólo a doce meses vista, el Magnificent 7 Total Return Index avanza un 38,70%.

En el mismo plazo, la subida del S&P 500 se limita al 16%. El principal índice de Wall Street sale aún peor parado si se elimina el efecto que las cotizaciones de los siete gigantes tecnológicos tienen en él.

El índice S&P 500 ex Magnificent 7 avanza un 12,3% en el último año, mientras que el S&P 500 Equal Weighted –en el que todas las cotizadas tienen el mismo peso– repunta un 4,7%.

Fruto de estas subidas que registran Los siete magníficos, su valor conjunto es de 23,6 billones de dólares. Equivalen al 30% de la ponderación del S&P 500.

“Si sumas a Oracle y Broadcom [otros dos gigantes tecnológicos estadounidenses] la ponderación asciende hasta casi el 40%”, advierte Manuel Pinto, analista de mercados.

“La alta concentración en una serie de valores está siendo uno de los principales focos de debate en EEUU”, añade el mismo experto.

Cualquier circunstancia negativa que afecte a estas compañías puede hacer que sus acciones caigan penalizando, “por tanto, al mercado”.

La OCDE también advierte sobre las criptodivisas. “Las valoraciones elevadas y volátiles de los criptoactivos también plantean riesgos para la estabilidad financiera, dada la creciente interconexión con el sistema financiero tradicional”, alerta.

En el momento en el que la OCDE elaboró sus previsiones económicas, la capitalización bursátil de los criptoactivos superaba los 4 billones de dólares. En enero de 2023 el valor total de este mercado era de 830.000 dólares.

Por tanto, y a pesar de las últimas caídas, el tamaño de los activos digitales se ha multiplicado por casi cinco veces en menos de tres años. En doce meses la subida es del 73%.

Al fuerte crecimiento se suma la elevada volatilidad. “El valor de las criptodivisas es muy volátil en comparación con otras clases de activos, como los índices bursátiles agregados”, afirma el organismo.

Y el problema se hace más grande debido a la mayor exposición de las instituciones a los activos digitales.

A pesar de que esa exposición “sigue siendo limitada”, va en aumento “con la expansión de los productos cotizados en bolsa [los ETF] relacionados con las criptomonedas y los recientes avances normativos, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea”, explica el think tank.

La OCDE también hace referencia a las stablecoins.

Son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable vinculando su precio a un activo externo reconocido, como una moneda fiduciaria –como el dólar o el euro–, materias primas –como el oro– o, en algunos casos, mediante algoritmos que controlan su oferta y demanda.

"Las principales stablecoins suelen respaldar sus emisiones no solo con depósitos en efectivo, sino sobre todo con bonos del Tesoro de EEUU de corto plazo, considerados seguros y muy líquidos", explica Pinto.

Esto les permite garantizar la paridad 1:1 con el dólar y al mismo tiempo generar un rendimiento por los intereses de esos bonos. "Así, las stablecoins se conectan directamente con el mercado de deuda pública estadounidense y dependen de su solidez para sostener la confianza en el sistema", añade el mismo experto.

“Las presiones sobre su valoración podrían desencadenar desinversiones masivas con implicaciones más amplias para la estabilidad financiera”, subraya la OCDE.

El organismo internacional considera que “se necesita una supervisión y un seguimiento activos para hacer frente a los riesgos para la estabilidad financiera”.