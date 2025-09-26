ArcelorMittal abre un hueco al alza y apunta a los máximos de marzo en 31,91 euros

Trump ha vuelto a poner los aranceles en el centro del debate al anunciar gravámenes del 100% sobre medicamentos importados y otros bienes, lo que ha incrementado la inquietud en los mercados. Los inversores siguen hoy con atención el índice PCE, referencia clave de inflación para la Fed.

El Ibex 35 retrocedió ayer un 0,2% pero logró sostenerse sobre los 15.100 puntos, mientras que en el balance semanal, de lunes a jueves, acumula una caída del 0,70%. En espera de nuevos alicientes, el índice buscará un cierre semanal por encima de los 15.200 puntos. En su tabla de valores, destaca hoy viernes el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

Estos nuevos movimientos en materia de política arancelaria de Donald Trump son los que están celebrando hoy los inversores de las dos principales acereras del Ibex 35 que cotizan como los dos valores más alcistas en los primeros movimientos. ArcelorMittal es uno de los mayores productores de acero del mundo y cuenta con plantas en EE. UU.

En el caso de encarecerse las importaciones de acero y otros productos industriales, se reduce la competencia extranjera y se fortalece la posición de las acereras locales. Esto le permitiría a ArcelorMittal ganar cuota de mercado en EEUU, vender a mejores precios y mejorar sus márgenes en ese país.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico, observamos un potente deterioro experimentado por los títulos de ArcelorMittal en marzo de este mismo ejercicio, un ajuste que duró hasta el siguiente mes, es decir, abril, con una caída en muy poco tiempo de más del 36% de su capitalización bursátil, hasta marcar mínimos anuales en la zona de los 20,38 euros.

Tras esos mínimos anuales, los títulos de ArcelorMittal comenzaron una fase de rebote y recuperación en forma de V que llevó al valor a dibujar una pauta de mínimos y también de máximos crecientes donde el precio de sus acciones no tardó en situarse por encima de sus tres medias móviles más representativas, como fueron las de corto, medio y largo plazo, mostrando síntomas de una gran fortaleza técnica.

Durante los últimos meses se han superado cotas de referencia en cuanto a resistencias horizontales importantes, como fueron en su momento los 25,75 euros y también la zona de los 29,50 euros por acción, que dieron paso a nuevas alzas.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches Tradingview

En el momento actual, ArcelorMittal acumula altos niveles de sobrecompra en sus acciones, pero tal y como se puede apreciar en su gráfico, esta situación técnica no está siendo impedimento alguno para que los títulos de la acerera sigan avanzando a buen ritmo.

En la sesión de hoy viernes, el valor ha abierto con un importante hueco al alza que ha tenido su origen en la zona de los 30,64 euros por acción, dando paso a un ataque a la zona de máximos alcanzados durante el mes de marzo, es decir, unos 31,91 euros por título.

Si tenemos en cuenta los volúmenes de negociación, también se aprecia cierto incremento en la medida en que se superó durante esta semana la zona clave que representa el nivel psicológico de los 30 euros por título. Es un síntoma inequívoco de que los inversores han estado pendientes de ese nivel y su superación para incrementar exposición al valor.

Así pues, y por encima de esos máximos de marzo, para encontrar nuevas referencias técnicas que nos puedan dar alguna pista sobre la siguiente resistencia horizontal a la que podrá enfrentarse el valor, tenemos que remontarnos a febrero de 2012, donde encontramos una resistencia en los máximos de ese mismo mes, en los 35,84 euros por acción, que tomaremos como su siguiente objetivo.

Como niveles operativos, en la medida en que veamos a ArcelorMittal cerrar en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de los 32 euros por acción, aplicando un pequeño filtro, podremos incluso introducir alguna orden de compra, aunque con baja exposición, limitándola a un tercio de lo que tengamos pensado destinar a un activo de estas características.

El primer objetivo lo situaremos en los 33,82 euros, es decir, los máximos de enero de 2012, en primera instancia.

Pero si ArcelorMittal no logra superar esos 32 euros por acción, retrocede y se viene a cerrar el hueco alcista abierto en la sesión de hoy, cualquier acercamiento a los 30,75 euros también nos permitiría la introducción de una orden de compra con la misma exposición que en la estrategia anterior y con un objetivo situado en los 31,45 euros por título.

En ambos casos, y para limitar el riesgo, no dejaremos que el valor se nos vaya más del 4% desde nuestro nivel de entrada, donde colocaremos la correspondiente orden de protección asociada.