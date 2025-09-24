Ni BlackRock, ni Zurich, ni el mexicano Martínez: los minoristas serán la clave de la opa de BBVA sobre Sabadell

Ni los grandes fondos, ni los principales accionistas privados, ni aquellos que están presentes en ambas entidades. Los inversores minoristas son la pieza decisiva para que la opa de BBVA sobre Sabadell tenga éxito. "El retail tiene la clave", aseguran los analistas de Barclays.

Tras la mejora de la oferta lanzada por BBVA –una acción propia por cada 4,8376 títulos de Sabadell–, el foco vuelve a ponerse en la composición accionarial de la entidad vallesana, tal y como ocurrió hace 16 meses, cuando arrancó la opa.

Tomando como referencia el precio de la sesión del pasado viernes, la nueva ecuación de canje valora a Sabadell en 3,39 euros.

Para los expertos de Barclays, "este puede ser un nivel de salida atractivo para los tenedores institucionales", aunque insisten en que "la clave reside en los inversores minoristas".

El retail supone, según los últimos datos publicados –hace más de un año–, en torno al 49% del capital social de Sabadell.

En Barclays creen que "esta participación puede haber disminuido" desde que BBVA lanzó la opa y tras la fuerte subida de las acciones de la entidad de origen catalán.

A su vez, según las estimaciones del banco británico, aproximadamente el 28% del capital de Sabadell está en manos de instituciones que también son accionistas de BBVA, lo que "implica la existencia de accionistas que se superponen y mantienen intereses alineados".

Tomando como referencia los registros de LSEG, Sabadell y BBVA comparten 43 accionistas. El caso más destacado es el de BlackRock. La mayor gestora del mundo es el máximo accionista de ambos bancos. Posee el 7,08% de BBVA y el 7,02% de Sabadell.

A su vez, Norges Bank es el cuarto mayor accionista de BBVA (2,81%) y el quinto mayor tenedor de acciones de Sabadell (2,29%).

En la lista también se incluyen The Vanguard o Dimensional Fund Advisors. Ambas firmas son conocidas por sus fondos indexados.

Se trata de productos financieros diseñados para replicar un índice bursátil, es decir, un conjunto de activos que representa el comportamiento de un sector, país, mercado o segmento concreto.

Las gestoras indexadas, calculan en Barclays, tienen aproximadamente el 14% de Sabadell. "Estos fondos típicamente alinean su decisión con el resultado de la oferta y suelen esperar hasta el final del período de aceptación antes de anunciar su postura", explican.

Entre los inversores estratégicos y otros institucionales en Barclays destacan el caso de David Martínez. El mexicano es el principal accionista privado de Sabadell al poseer casi un 4% del capital.

Martínez rechazó las condiciones iniciales de la oferta, aunque en el gigante financiero inglés creen que "podría reconsiderar su adhesión ante la mejora de la propuesta".

Por el contrario, entienden que Zurich y Amundi –que cuentan en conjunto con 6% del banco presidido por Josep Oliú– "son menos propensos a participar" en la opa al ser socios comerciales de Sabadell.

"La mayor incertidumbre permanece en torno al casi 47% que está en manos de inversores institucionales no identificados y del público minorista", explican los expertos de la entidad londinense.

"Aunque se desconoce el porcentaje exacto en manos de minoristas", los pequeños inversores representan "una proporción significativa". "Su participación será decisiva" en el desenlace de la opa ya "que las intenciones de los inversores institucionales son más predecibles y concentradas", subrayan.

Aunque Javier Cabrera, analista de mercados, tiene muchas dudas de que los pequeños inversores acudan a la operación "tanto por un sesgo de status quo como por el vínculo emocional que pueden tener muchos de ellos al ser accionistas desde hace años de una entidad que han visto crecer en Cataluña".

"Aunque parezca un factor irrelevante, ya sabemos que los inversores se mueven por emociones y no son tan racionales como la teoría económica nos vende en muchas ocasiones", añade.

El 30% o el 50%

Los minoritarios pueden hacer que la aceptación de la operación se limite al 30% de los derechos de voto sobre el capital social de Sabadell o que alcance el 50%.

Si el porcentaje supera el 30%, pero no llega al 50%, BBVA deberá lanzar una nueva opa por el 100% de Sabadell para hacerse con el resto de capital que no controlaría.

Pero si BBVA alcanza la mitad o más de los derechos de voto, obtendrá el control efectivo de Sabadell.

Cabrera cree que la aceptación superará el 30%, pero que "es difícil" que alcance el 50% "porque la opa sigue teniendo interrogantes".

El primero "y más importante de ellos es el veto de tres años del Gobierno, al que hay que añadirle dos años extra como posibilidad". "Retrasar las sinergias durante tanto tiempo juega en contra de BBVA", advierte.

Guillermo Santos, socio de iCapital, estima que "la mayor parte de los fondos sí acudirá porque la oferta y el futuro de la empresa fusionada es brillante a pesar de las kafkianas condiciones del Ejecutivo español condicionado por el nacionalismo catalán".

Considera que "los minoritarios sin duda serán definitivos" y asume que el resultado de la opa quedará entre el 30% y el 50%.

Para José Caturla, CEO de Promocinver Sicav, el resultado de la operación será muy ajustado. "Si se llega al 50% como si no va a ser por muy poco", subraya.

En su opinión, "la oferta es más interesante para los institucionales que para el minorista y esto se debe a la liquidez".

Cree que "muchos pequeños inversores no van a acudir" a la opa, no tanto por sus condiciones económicas, que considera "un poco justas", sino por ser clientes de Sabadell.

Antonio Castelo, analista de iBroker entiende que "es difícil que, aun con la mejora, los accionistas de Sabadell encuentren atractivo suficiente como para aceptar la oferta".

Señala que a pesar de que la prima ha vuelto a terreno positivo –se sitúa en torno al 2,75%–, está "muy por debajo del 30% que la dirección del banco catalán considera imprescindible para tomarse la operación en serio".

Un gestor español de fondos también apunta a que "la oferta se queda corta. En el contexto actual, la ruta en solitario del Sabadell tiene mucho más valor". En su opinión, BBVA debería mejorar lo ofrecido entre un 15% y un 20% adicional.