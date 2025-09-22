Sabadell cae hasta un 4% en bolsa: BBVA ya no ofrece dinero en metálico en la opa

Sabadell cae en bolsa hasta un 4%. Así reaccionan los títulos de la entidad vallesana a la mejora de la oferta de la opa que ha hecho BBVA. La entidad azul también baja, aunque en menor proporción.

Poco después de la apertura de la sesión de este lunes, el descenso de Sabadell se reducía al 2,93%. Sus acciones cotizaban a 3,22 euros. La pérdida de BBVA era del 1,92%, hasta los 16,09 euros.

El banco que preside Carlos Torres ha anunciado una mejora del 10% en la oferta de la opa sobre la entidad de origen catalán para asegurarse el éxito de la operación. Sin embargo, ha modificado la contraprestación ofrecida para que pase a ser enteramente en acciones.

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 de Sabadell.

La antigua oferta era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del banco presidido por Josep Oliu.

Según BBVA, con la modificación de la oferta, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería "fiscalmente neutra" en ese caso.

El consejo de administración de BBVA ha acordado además renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación.

Prima positiva

Con esta mejora, BBVA consigue así eliminar la prima negativa que existía para los accionistas de Sabadell con el canje anterior. Al cierre del viernes la prima era del -7,6%.

La nueva ecuación de canje valora las acciones de Sabadell en 3,39 euros por título. Es decir, la prima es del 1,6% respecto a los precios del cierre del pasado viernes.

Los analistas de Bankinter creen que “la probabilidad de éxito de la opa es reducida, con las condiciones económicas actuales, porque la prima actual parece insuficiente para convencer a un porcentaje elevado del capital de Sabadell”.

Los expertos de Renta 4 destacan que “la eliminación del componente en efectivo de la ecuación de canje convirtiendo la contraprestación en 100% acciones supone para los accionistas de Sabadell que tengan plusvalías no tributar en España, si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell”.

Por tanto, “la operación sería fiscalmente neutra en este caso”.

Asimismo, apuntan que con la modificación de la oferta de la opa “supondrá para BBVA un consumo de capital de -41 puntos básicos (asumiendo aceptación del 50%), que tras la venta de TSB y el dividendo extraordinario se reduciría a -4 puntos básicos”.