Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español salva la sesión de la cuádruple hora bruja del viernes pasado con subidas, pero se le escaparon los 15.300 puntos que ahora tendrá que tentar de nuevo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvo un vencimiento alcista y ahora toca esperar a ver qué es lo que ocurre tras el vencimiento para valorar la continuidad de las subidas o por el contrario ver si viene una recogida de beneficios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 15,85 euros, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,01 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que de cerrar hoy por encima de los 25,70 euros entraremos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,90 euros en base cierres.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,37 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,44 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros hemos entrado en él colocando una orden de protección que subimos hasta una pérdida de los 48,22 euros en base cierres.