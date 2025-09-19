El Ibex 35 se queda al filo de los 15.300 puntos tras reducir la caída semanal al 0,3%

El Ibex 35 ha intentado cerrar esta semana en positivo, pero no lo ha logrado: el saldo semanal es del -0,31%. No obstante, el descenso habría sido mayor si no se hubiera producido la subida de este viernes.

El selectivo español ha terminado el día con un avance del 0,56%, hasta los 15.260,7 puntos, gracias al impulso de Indra y la banca.

El índice ha llegado, incluso, a superar los 15.300 enteros a lo largo del día, aunque luego no ha sido capaz de sostenerlos.

Con la caída de esta semana, el Ibex 35 se encuentra a un 4,4% de los máximos históricos que marcó el 8 de noviembre de 2007 en los 15.945,7 enteros.

El selectivo ha tenido que hacer frente a los vencimientos trimestrales de cuatro tipos de productos derivados: futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones.

La conocida como cuádruple hora bruja genera un aumento en la volatilidad y el volumen de negociación en los mercados, ya que muchos inversores y grandes instituciones cierran, liquidan o renuevan sus contratos justo en esos momentos para ajustar sus carteras.

En este contexto, Indra (+5,16%), Sabadell (+3%) y Santander (+2,15%) han liderado las alzas del selectivo. A continuación, se han situado BBVA (+1,7%), CaixaBank (+1,69%) y Aena (+1,42%).

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches @ebolinches

Las mayores pérdidas han sido las de Solaria (-2,17%), Fluidra (-1,99%) y Repsol (-1,85%).

A pesar de terminar la semana en negativo, el Ibex 35 se ha desmarcado de las caídas que han registrado las principales bolsas europeas. El Dax alemán cedía un 0,12%; el Cac 40 francés, un 0,01%; el FTSE 100 británico, un 0,19%, y el FTSE Mib italiano, un 0,02%.

La sesión de este viernes también estaba siendo positiva en Wall Street. Tanto que el Nasdaq Composite ha marcado nuevos máximos históricos.

El parqué neoyorquino estaba a punto de sumar su tercera semana consecutiva de ascensos. Las alzas en este caso han estado propiciadas por los avances de las grandes tecnológicas y por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés dos veces más en 2025.

El último catalizador para la tecnología estadounidense ha sido el acuerdo al que han llegado Nvidia e Intel -por el que la primera comprará acciones de la segunda por valor de 5.000 millones de dólares- para desarrollar proyectos conjuntos.

El jueves, tras conocerse el acuerdo, las acciones de Intel se dispararon más de un 22% y las de Nvidia, un 3,5%.

Las bajadas de tipos de la Fed

El miércoles, sin salirse del guion, la Fed recortó los tipos 25 puntos básicos, situándolos en el rango de entre el 4% y el 4,25%, tras una pausa que se ha extendido a lo largo de los últimos nueve meses.

Esta puede no ser la única bajada de 2025. La mayoría de sus miembros prevén dos nuevos recortes de tipos de aquí a que termine el año, frente a un solo descenso contemplado en las previsiones de junio.

La institución presidida por Jerome Powell justifica estos recortes por la ralentización que el mercado laboral estadounidense ha sufrido este verano.

“No obstante, el banco central no adoptó un tono tan expansivo como esperaba el mercado, debido al riesgo de inflación persistente, que sigue siendo significativo”, puntualizan los expertos de LBP AM.

Siguen creyendo que “la Fed podría recortar tipos una sola vez de aquí a finales de año y, lo que es más importante, que mantendrá una política ligeramente restrictiva el año que viene”.

La Fed no ha sido el único gran banco central que se ha reunido esta semana. También, tal y como se esperaba, el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés de referencia en el 4%.

El Banco de Japón tampoco ha dado la sorpresa. La institución nipona ha decidido este viernes mantener los tipos de interés en el 0,5%.

Sin embargo, la decisión no ha sido unánime: dos de sus miembros han votado a favor de elevar las tasas de referencia.

Además, ha anunciado su intención de empezar a desprenderse de sus posiciones en acciones japonesas.

“Estas señales hawkish [restrictivas] sugieren que el Banco de Japón está avanzando en la retirada de los estímulos monetarios y podría volver a subir los tipos en octubre, máxime cuando la inflación subyacente sigue siendo elevada”, advierten también en LBP AM.

El euro cae

Las expectativas de que la Fed siga bajando tipos, aunque quizá en menor medida de lo esperado por el mercado, no hacían que las rentabilidades de la deuda pública se calmasen.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses repuntaban al 4,12%.

El interés de los bonos alemanes, de referencia en la eurozona, se elevaba al 2,73%. La rentabilidad española al mismo plazo alcanzaba el 3,29%.

El euro enlazaba su tercer día consecutivo de caídas y se cambiaba a 1,176 dólares. El miércoles, tras la bajada de tipos de la Fed, escaló hasta los 1,191billetes verdes, máximos desde 2021.

El oro sumaba su quinta semana consecutiva al alza y se acerca a los 3.700 dólares. A su vez, el bitcoin intentaba mantenerse por encima de los 116.000 dólares.

Los precios del petróleo caían este viernes. El saldo semanal del Brent, la variante de referencia en Europa, se reducía al 0,4%, hasta los 67,28 dólares. El avance semanal del West Texas estadounidense era superior, del 1,3%, hasta los 63,55 dólares.