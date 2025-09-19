Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se acerca a los 15.300 puntos con el impulso de Indra y la banca
La última sesión de la semana está centrada en el vencimiento de opciones y futuros de septiembre. Es la conocida como 'cuádruple hora bruja'.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:33 Ventas minoristas en Canadá muestran fuerte retroceso en julio pero repunte en agosto
- 10:08 Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
- 09:09 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:20 Niveles operativos para los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este viernes 19 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 0,68%, hasta los 15.276,5 puntos, pasada la media sesión de este viernes con Indra y la banca al frente de los avances. El selectivo acumula una caída semanal del 0,27%.
- Las principales bolsas europeas suben en menor proporción que el Ibex 35. Los avances van del 0,1% al 0,2%.
- Wall Street sube. El Dow Jones lo hace un 0,02%; el S&P 500, un 0,16%, y el Nasdaq Composite, un 0,32%. El índice tecnológico marca nuevos máximos históricos.
- Los inversores dan por sentado que la Fed bajará los tipos de interés hasta el intervalo del 3,25% al 3,50% a finales de 2026. Los futuros dan una probabilidad del 80% a que baje las tasas 25 puntos básicos dos veces en 2025.
- Nvidia invertirá unos 5.000 millones en Intel para desarrollar proyectos conjuntos, entre ellos centros de datos, en lo que es un nuevo guiño de la compañía a la Administración Trump. Las acciones de Intel se dispararon un 23% y las de Nvidia, un 3,5%.
- El Banco de Japón ha mantenido sus tasas de interés oficiales en el 0,5%, su nivel más elevado desde 2008, y ha anunciado que comenzará a reducir sus tenencias de ETF y de REIT.
- Trump ha pedido al Tribunal Supremo una orden de emergencia para destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, tal y como se esperaba después de que una corte de apelación evitase el despido.
- El Tribunal Supremo de EEUU revisará el 5 de noviembre la potencial ilegalidad de los aranceles recíprocos de Trump.
- Se espera que este viernes el republicano mantenga una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, que previsiblemente girará en torno a las negociaciones sobre TikTok, Nvidia y comercio.
- Este viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.
- El euro continúa recogiendo beneficios tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed el pasado miércoles. Ese nivel fue el más alto en cuatro años.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, regresa a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares para testearla como soporte y no acaba de conseguir rebotar, por lo que la continuidad correctiva es un escenario a contemplar.
- El oro acumula dos sesiones consecutivas de correcciones, mantiene el soporte de los 3.626 dólares intacto.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no logra despegarse de la resistencia de los 117.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos la semana en negativo aunque la sesión cierra en positivo.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada finalmente de subidas para el Ibex 35, que durante gran parte de la sesión se movió sin un rumbo determinado. A partir de la segunda mitad, los alcistas comenzaron a recuperar terreno y en el último tramo realizaron un nuevo intento de alcanzar la zona de los 15.300 puntos, en una jornada marcada por el vencimiento de futuros y opciones.
A falta de pocos minutos para el cierre del mercado de renta variable europeo, el índice español suma un 0,90% en los 15.310 puntos, cerca de máximos intradía.
El saldo semanal es positivo pero con una ligerísima ganancia del 0,02%.
Los valores más alcistas en estos instantes son: Indra (+4,75%), Banco Sabadell (+2,93%) y Banco Santander (+2,09%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-2,35%), Fluidra (-2,11%) y Acciona Energía (-1,71%).
-
Amgen lidera las subidas del Dow Jones mientras Cisco encabeza las caídas
En la sesión del índice estadounidense, Amgen avanza un 2,26% como el valor más alcista, seguida de Apple con 2,20% y Microsoft con 0,97%.
En el lado opuesto, Cisco cede un 1,81%, Chevron pierde un 1,69% y Walt Disney retrocede un 1,21%, marcando las principales pérdidas del día en el Dow Jones.
-
Wall Street encara el cierre de semana con leves avances
Los principales índices estadounidenses registran subidas moderadas en la última jornada de la semana, con el Dow Jones avanzando un 0,07%, el S&P 500 sumando un 0,08% hasta superar los 6.637 puntos y el Nasdaq 100 escalando un 0,18% hasta los 24.500 puntos.
El comportamiento refleja un cierre estable antes del fin de semana, con tono ligeramente alcista en todos los sectores.
-
Ibex 35 cotiza estable cerca de los 15.260 puntos ante el vencimiento de septiembre
El selectivo español mantiene un comportamiento plano, tanteando la zona de los 15.260 puntos con un avance del 0,57%.
El mercado se muestra equilibrado, con la mitad de los valores en positivo y la otra mitad en negativo, situando al índice más próximo a resistencias que a soportes en esta sesión de vencimiento mensual.
-
Atención que QUBT se dispara un 17% tras fuerte barrida de calls
El valor experimenta un fuerte impulso tras registrarse una intensa compra de opciones call con strike en 25 dólares, impulsada por noticias relacionadas con avances en computación cuántica.
La acción de Quantum Computing sube un 17% en esta jornada, reflejando el entusiasmo de los inversores ante las perspectivas tecnológicas del valor.
-
El euro encadena tres caídas y se aleja de los 1,19 dólares
La divisa europea retrocede por tercera sesión consecutiva tras haber tocado los 1,19 dólares esta semana.
Este viernes busca apoyo en la zona de 1,1730 dólares, un nivel que ha servido de referencia en las últimas semanas y que vuelve a ponerse a prueba como soporte clave en el corto plazo.
La estructura técnica de medio plazo sigue siendo alcista.
-
Indra (+3,66%), Banco Sabadell y ArcelorMittal son los más alcistas del Ibex 35
El índice español muestra un comportamiento mixto con Indra en cabeza tras subir un 3,66%, seguida de Banco Sabadell con 2,15% y ArcelorMittal con 1,42%.
En el lado opuesto, Solaria cae un 2,39% como el valor más bajista, acompañada por Fluidra con un retroceso del 2,19% y Acciona Energía con una caída del 1,80%.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la sesión de este viernes en Wall Street.
-
Klosters Capital incorpora a Victoria Mas (Credit Suisse) como asesora patrimonial en Madrid
La firma de asesoramiento independiente a grandes patrimonios latinoamericanos y españoles Klosters Capital ha incorporado a Victoria Mas Palacios en su oficina de Madrid.
A lo largo de su carrera, ha trabajado en instituciones de prestigio como Schroders, BBVA, Morgan Stanley, UBS o Credit
Suisse, donde desarrolló su especialización en ventas institucionales, gestión de carteras y sostenibilidad.
"Su perspectiva global, forjada por su experiencia en Madrid, México y Zúrich, y su dedicación al servicio al cliente, la distinguen como una profesional de confianza en el sector", indican desde la firma.
-
Inversis traspasa a Euroclear su servicio de liquidación y custodia de bonos y ETF
Inversis, propiedad ahora al 51% de Banca March y al 49% de Euroclear, ha trasladado todos los activos de renta fija internacional, ETF y títulos multilisted a Euroclear Bank.
El cambio responde a la apuesta de Inversis por "reforzar la seguridad, eficiencia operativa y cobertura internacional de sus servicios de liquidación y custodia".
La entidad llevará a cabo "una transición ordenada, diseñada para ser completamente transparente para los clientes". Cabe recordar que, cuando March vendió casi la mitad a Euroclear, adoptó el compromiso de salir del todo en tres años, periodo del que prácticamente ya ha transcurrido uno.
-
El selectivo español espera la apertura americana cerca de máximos intradía
El selectivo español cotiza en 15.278 puntos con una subida del 0,69%, muy cerca de los máximos de la jornada.
La zona de los 15.300 actúa como referencia técnica y limita los avances de los alcistas, que no logran superarla con claridad. Los inversores aguardan la apertura de Wall Street para definir el rumbo final de la sesión.
-
Futuros de Wall Street al alza en jornada de cuádruple hora bruja
Los futuros estadounidenses amplían las subidas hasta un 0,20% de media, anticipando una apertura claramente positiva para esta tarde.
El tono alcista llega en pleno vencimiento trimestral de opciones y futuros, una sesión marcada por la elevada volatilidad que suele acompañar a la quádruple hora bruja.
-
Iberdrola alcanza 10.000 puntos de recarga pública en funcionamiento en España
Iberdrola ha alcanzado los 10.000 puntos de recarga operativos en España, una red de recarga que ya podría dar servicio a 1.000.000 de vehículos eléctricos.
-
Minor Hotels Europe & Americas saldrá de bolsa tras el éxito de la OPA de exclusión
La CNMV ha comunicado que la oferta de MHG Continental Holding sobre el 100% del capital de Minor Hotels Europe & Americas ha sido aceptada por 15.671.528 acciones, equivalentes al 86,98% de las acciones a las que se dirigía y un 3,60% del capital total.
Una vez liquidada la operación, los títulos quedarán excluidos de negociación y el resultado será publicado en los boletines de cotización del 22 de septiembre de 2025.
Esta salida marca el cierre de una etapa bursátil para la compañía.
-
Ventas minoristas en Canadá muestran fuerte retroceso en julio pero repunte en agosto
Las ventas minoristas subyacentes cayeron un 1,2% en julio, frente al -0,4% esperado y al 2,2% previo, mientras que las ventas generales bajaron un 0,8%, en línea con las previsiones.
Sin embargo, el dato adelantado de agosto apunta a una recuperación del 1%, lo que sugiere cierta reactivación del consumo tras la fuerte corrección del mes anterior.
-
Trump anuncia avances comerciales con Reino Unido y China
El presidente de EEUU aseguró que hay un acuerdo con Reino Unido sobre aranceles al acero y que se trabaja en un pacto comercial más amplio.
Señaló además que TikTok parece aprobado y que está cerca de cerrar acuerdos con Xi. Sobre la guerra en Ucrania, restó importancia a las sanciones y opinó que un castigo británico a China podría acelerar el final del conflicto.
En relación con Polonia, afirmó que el apoyo aéreo se daría solo tras la guerra y criticó la presencia de drones rusos cerca de su territorio.
-
El Ibex 35 rompe la secuencia bajista y supera los 15.250 puntos
El índice español reacciona al alza y logra anular la serie de máximos decrecientes marcada durante la jornada.
A esta hora suma un 0,55% y consolida por encima de los 15.250 puntos, lo que refleja un giro técnico que refuerza a los alcistas en pleno pulso intradiario.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,77% en 420,10 dólares.
Nvidia: -0,31% en 175,70 dólares.
Intel: -0,88% en 30,30 dólares.
Apple: +1,08% en 240,46 dólares.
Micron: -2,61% en 164,48 dólares.
Palantir: -0,57% en 175,96 dólares.
AMD: -1,02% en 156,31 dólares.
FedEx: +2,42% en 231,97 dólares.
Meta Platforms: +0,25% en 782,23 dólares.
Broadcom: +0,13% en 345,80 dólares.
-
El INE revisa al alza el crecimiento del PIB español en 2024, hasta el 3,5
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España revisó el viernes al alza la tasa de crecimiento del producto interior bruto del país para 2024, hasta el 3,5% desde el 3,2% inicial, tras computar los datos definitivos.
El INE también revisó a la baja los datos de crecimiento anual del PIB de 2023, hasta el 2,5%, desde el 2,7% anterior, y revisó al alza los datos de 2022, hasta una expansión del 6,4%, desde el 6,2% anterior.