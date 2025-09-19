Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se acerca a los 15.300 puntos con el impulso de Indra y la banca

Claves para la sesión de este viernes 19 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,68%, hasta los 15.276,5 puntos, pasada la media sesión de este viernes con Indra y la banca al frente de los avances. El selectivo acumula una caída semanal del 0,27%.

- Las principales bolsas europeas suben en menor proporción que el Ibex 35. Los avances van del 0,1% al 0,2%.

- Wall Street sube. El Dow Jones lo hace un 0,02%; el S&P 500, un 0,16%, y el Nasdaq Composite, un 0,32%. El índice tecnológico marca nuevos máximos históricos.

- Los inversores dan por sentado que la Fed bajará los tipos de interés hasta el intervalo del 3,25% al 3,50% a finales de 2026. Los futuros dan una probabilidad del 80% a que baje las tasas 25 puntos básicos dos veces en 2025.

- Nvidia invertirá unos 5.000 millones en Intel para desarrollar proyectos conjuntos, entre ellos centros de datos, en lo que es un nuevo guiño de la compañía a la Administración Trump. Las acciones de Intel se dispararon un 23% y las de Nvidia, un 3,5%.

- El Banco de Japón ha mantenido sus tasas de interés oficiales en el 0,5%, su nivel más elevado desde 2008, y ha anunciado que comenzará a reducir sus tenencias de ETF y de REIT.

- Trump ha pedido al Tribunal Supremo una orden de emergencia para destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Fed, tal y como se esperaba después de que una corte de apelación evitase el despido.

- El Tribunal Supremo de EEUU revisará el 5 de noviembre la potencial ilegalidad de los aranceles recíprocos de Trump.

- Se espera que este viernes el republicano mantenga una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, que previsiblemente girará en torno a las negociaciones sobre TikTok, Nvidia y comercio.

- Este viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.

- El euro continúa recogiendo beneficios tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed el pasado miércoles. Ese nivel fue el más alto en cuatro años.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, regresa a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares para testearla como soporte y no acaba de conseguir rebotar, por lo que la continuidad correctiva es un escenario a contemplar.

- El oro acumula dos sesiones consecutivas de correcciones, mantiene el soporte de los 3.626 dólares intacto.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no logra despegarse de la resistencia de los 117.000 dólares.