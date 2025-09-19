Grifols se aproxima al soporte clave de 11,79 euros con importantes opciones de rebote

Los mercados siguen atentos a cualquier señal sobre la evolución de los tipos de interés y las próximas decisiones de los bancos centrales. La jornada de hoy estará condicionada por la Cuádruple Hora Bruja tras los máximos en Wall Street impulsados por Nvidia.

El Ibex 35 cerró ayer con un avance del 0,32%, hasta los 15.175,4 puntos, apoyado en el repunte final del sector financiero. En el acumulado de la semana, de lunes a jueves, el índice registra un retroceso del 0,86%. En su tabla de valores, destaca el comportamiento de las acciones de Grifols.

Grifols acumula una revalorización cercana al 18% en lo que va de año, una subida lograda en gran parte durante el pasado mes de julio, que fue un mes muy brillante para el fabricante de productos hemoderivados.

El fabricante de hemoderivados ha reanudado en 2025 el pago de dividendos tras cuatro ejercicios sin repartir. La compañía ha manifestado su intención de volver a una senda de retribución sostenible y, según ha explicado su dirección financiera, el objetivo es abonar un segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2025 durante el segundo trimestre de 2026, recuperando el ritmo previo a la interrupción de 2021.

Analizando el valor bajo un riguroso análisis técnico, observamos un fuerte impulso alcista nacido desde mediados del pasado mes de abril, desde la zona próxima a los 7 euros por acción, que finalmente ha formado una estructura de mínimos y de máximos crecientes, impulsando su cotización hasta alcanzar unos máximos anuales, en formato intradiario, en la zona de los 13,54 euros por acción.

Durante el tramo de subidas, Grifols ha dejado abiertos dos importantes huecos al alza. El primero de ellos en la zona de los 8,295 euros, pero el más importante en los 12,31 euros, que ha cerrado durante las últimas semanas.

Tras los máximos anuales, los títulos de Grifols han desarrollado una fase correctiva en la que todavía sigue inmerso, protagonizando un intenso goteo a la baja que ha llevado al valor a perder varios soportes importantes, como los 12,44 euros, y tantear el primero de los niveles de retorno proporcional Fibonacci al último y extenso tramo de subidas, es decir, los 12,05 euros.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches Tradingview

Esta fase de ajuste ha permitido aliviar los altos niveles de sobrecompra que acumulaba el valor, elevando las probabilidades de que, más pronto que tarde, se produzca un nuevo intento de los alcistas por hacerse con el control de la compañía y provocar algún tipo de rebote técnico.

De este modo, la zona de soporte situada en los 11,79 euros y que permitió a Grifols rebotar durante los primeros compases de este mes de septiembre se convierte en su soporte horizontal más fiable y contundente, desde el cual esperar su reacción técnica.

Es muy probable también que las manos fuertes hayan estado comprando en las inmediaciones de los 12 euros, puesto que el volumen de negociación en esos niveles ha sido muy superior a la media, por lo que tenemos en esa zona una nueva referencia a considerar.

Por tanto, si ya somos accionistas de la empresa, lo más sensato sería no dejar que el precio corrija más allá de los 11,70 euros, puesto que de hacerlo las implicaciones bajistas podrían llevarnos directamente a buscar el siguiente nivel de retorno proporcional, que está situado en los 11,13 euros.

Si no tenemos acciones de Grifols en cartera, hay que tener en cuenta que el valor generará su primera señal de entrada en cuanto logre superar la zona de los 12,44 euros, es decir, algo más del 3,5% desde niveles actuales de cotización. Es justo en ese momento cuando podremos plantear algún tipo de estrategia alcista con un ratio rentabilidad-riesgo adecuado.

En ese caso, daremos por superada su media móvil de medio plazo, que pasa por 12,25 euros, así como la resistencia horizontal que puede frenar su avance. Esto nos permitirá introducir una orden de compra con una orden de protección asociada por debajo de 12,20 euros y un objetivo situado en los 12,88 euros.