Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español se adelanta con una importante recogida de beneficios a la sesión en la que se va a conocer la decisión de los tipos de interés por parte de la Fed.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logra estirar la reacción alcista para marcar nuevos máximos históricos, aunque con la excepción del Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 15,85 euros, por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,87 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos, por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,24 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,29 euros.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,36 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros hemos entrado en él colocando una orden de protección que subimos hasta una pérdida de los 48,00 euros en base cierres.