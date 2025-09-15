Unicaja Banco sienta las bases para un ataque a sus máximos históricos en 2,45 euros

El mercado gira esta semana en torno a los bancos centrales, pero la atención se centra casi completamente en la Reserva Federal (Fed), que se espera ampliamente que ejecute un recorte de los tipos de interés. La reunión del banco central se produce en medio de crecientes preocupaciones geopolíticas y comerciales.

Wall Street terminó el viernes mixto con el índice Nasdaq en récord, a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) esta semana para tratar una posible bajada de los tipos de interés.

Por su parte, el Ibex 35 cerró la semana pasada en los 15.300 puntos tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés. Observando a los valores de su composición, destaca hoy lunes el comportamiento de las acciones de Unicaja Banco, que lideran las alzas en los primeros intercambios.

Los inversores están celebrando el anuncio de la Fundación Unicaja, que ha renovado su estructura y creará una sociedad de inversión en empresas no cotizadas y una compañía para la promoción y arrendamiento de vivienda asequible. De esta manera, aspira a gestionar 350 millones de euros en 2028.

El brazo inversor de la Fundación Unicaja contará con tres líneas de negocio: inversión en empresas no cotizadas andaluzas, la gestión de la cartera de renta fija y renta variable de la Fundación, y la promoción y arrendamiento de vivienda social. Su objetivo será contribuir al tejido empresarial, diversificar los ingresos de la fundación y complementarlos con la rentabilización de renta fija y variable.

Analizando los títulos de Unicaja Banco bajo la lupa técnica, observamos un comportamiento muy alcista si ampliamos el gráfico a medio y largo plazo. Desde 2024, especialmente en el último trimestre de ese ejercicio, el valor ha venido mostrando una pauta de mínimos y máximos ascendentes que han elevado el precio de su cotización durante todo este tiempo.

Evolución de las acciones de Unicaja Banco Eduardo Bolinches Tradingview

Este impulso ha provocado la ruptura de varias resistencias importantes, pero sobre todo ha permitido al precio mantenerse, de forma constante, por encima del conjunto de sus medias móviles más relevantes, es decir, las de corto, medio y largo plazo, que han acompañado al movimiento durante todo este tiempo.

A la vez, observamos que las oscilaciones al alza y a la baja de indicadores técnicos como el MACD, el Estocástico y el RSI, así como los altos niveles de sobrecompra en los que se ha visto inmerso el valor en algunos momentos, no han afectado prácticamente a la tendencia actual, que se mantiene totalmente alcista.

Centrándonos en el más riguroso corto plazo, se aprecia cierta detención de las subidas. Sin embargo, al igual que ocurrió durante los pasados meses de mayo a junio, esta parada bien podría enmarcarse dentro de un contexto de consolidación de niveles.

En las últimas semanas, las acciones de Unicaja Banco han mostrado un comportamiento bastante lateral entre la zona de soporte de los 2,30 euros por abajo y los 2,45 euros en la parte más alta, situándose en estos instantes más cerca de la resistencia que del soporte.

La fortaleza de Unicaja Banco es indiscutible, aunque para tratar de buscar alguna estrategia de entrada que permita tener el riesgo controlado, deberíamos esperar a que el valor vuelva a dibujar nuevos máximos históricos y se sitúe nuevamente por encima de los 2,45 euros, con los filtros adecuados.

De esta manera, es bastante probable que el valor vaya a atacar en breve esta zona de máximos. Por tanto, cualquier superación de dicha zona, que podríamos considerar como resistencia, en dos cierres diarios consecutivos o en uno semanal, nos daría la pauta de entrada que permitiría introducir una orden de compra.

El objetivo alcista estaría situado en los 2,62 euros, que es la extensión del último de sus laterales, ya que al entrar en subida libre no tendremos resistencia ni niveles técnicos de referencia. La orden de protección asociada a la orden de entrada debería situarse en la pérdida de los 2,34 euros, puesto que una vuelta a dicho nivel dejaría patentes síntomas de debilidad puntuales.