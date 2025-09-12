El Ibex cierra la semana con una subida del 3,1% y espera a la Fed sobre los 15.300 puntos

El Ibex 35 cierra la semana con una subida del 3,1%. Se sitúa así justo por encima de los 15.300 puntos –nivel que ha llegado a perder–, a la espera ya de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

De esta forma, el selectivo español pone fin a dos semanas consecutivas de descensos. El saldo semanal hubiera sido incluso mayor si este viernes no hubiera caído un 0,09%, hasta los 15.308,2 puntos.

El descenso de este viernes estropea la que hubiera sido una semana perfecta. El índice sumó un 1,02% el lunes, un 0,14% el martes, un 1,29% el miércoles y un 0,68% el jueves.

Las caídas más abultadas en la jornada que acaba de terminar han sido las de Acciona (-1,36%), Grifols (-1,25%) y Acciona Energía (-0,97%).

A su vez, las mayores alzas las han protagonizado Indra (+2,85%), Redeia (+1,31%) y Enagás (+1,21%).

Teñido de rojo, el Ibex 35 se ha desmarcado de las alzas de las principales bolsas europeas. En cualquier caso, los avances han sido moderados, de entre el 0,1% y el 0,25%.

Los parqués del Viejo Continente han terminado en positivo una semana marcada por la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

Tal y como se esperaba, la autoridad monetaria mantuvo los tipos de interés en el 2% por segunda reunión consecutiva. El mercado cree que, tras haber recortado las tasas 200 puntos básicos, el ciclo de bajadas ha concluido.

“El ciclo de recortes de tipos ha terminado”, subrayan en Generali Investments. No esperan más bajadas “a menos que se materialicen algunos riesgos a la baja”.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches @ebolinches

En Muzinich & Co creen que “el BCE se siente cómodo con el nivel actual de los tipos de interés y que no tiene intención inmediata de modificarlos”.

El mercado da posibilidades de entre el 94% y el 52% a que el BCE mantendrá los tipos sin cambios en cada reunión que sus miembros celebren de aquí a finales de 2026.

Las posibilidades de que tenga lugar una subida en diciembre del próximo ejercicio son del 15%, según datos de LSEG.

También, y tal y como se esperaba, el lunes el primer ministro francés, François Bayrou, perdió la moción de confianza. La derrota provocó la caída de su Gobierno.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, nombró como nuevo primer ministro a Sébastien Lecornu.

Su designación, según explican en LBP AM, “no ha emocionado a los mercados, que siguen exigiendo una prima de casi 75 puntos básicos por prestar a 10 años a Francia en lugar de a Alemania”.

Este viernes, la rentabilidad del bono francés a diez años se elevaba al 3,497%, mientras que el alemán al mismo plazo repuntaba al 2,704%. La diferencia, es decir, la prima de riesgo de Francia, era de 79 puntos básicos.

“Esta situación es comprensible, dado que no se resuelven las incertidumbres sobre la estabilidad política ni sobre la aprobación de los presupuestos para 2026”, añaden desde la misma firma.

Está previsto que esta noche, a las 22.00 horas, la agencia de calificación crediticia Fitch publique la revisión de la nota de la deuda francesa. Aunque dicha publicación podría generar algo de volatilidad en los mercados europeos, en LBP AM creen que ya se ha “descontado el riesgo francés”.

El final de la semana también estaba siendo positivo para los principales índices de Wall Street, con excepción del Dow Jones, que retrocedía tras haber superado, en la víspera, los 46.000 puntos por primera vez en la historia.

El Nasdaq Composite marcaba nuevos máximos históricos al rebasar la cota de los 22.100 enteros en la sesión de este viernes, mientras que el S&P 500 acariciaba los 6.600 puntos.

Esta será la segunda semana consecutiva al alza para la Bolsa de Nueva York, que se ha visto espoleada por las perspectivas de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed).

La Fed

Los miembros del banco central estadounidense se reúnen la próxima semana. El mercado descuenta totalmente una bajada de tipos. Algunos analistas incluso especulan con la posibilidad de que el recorte sea de 50 y no de 25 puntos básicos, como suele ser habitual.

Asimismo, el mercado espera que el instituto emisor ejecute tres descensos lo que resta de año. La razón: el menor dinamismo del mercado laboral estadounidense.

Por un lado, entre abril de 2024 y marzo de 2025, el país creó 911.000 puestos de trabajo menos de los calculados inicialmente. Por otro, el paro semanal se elevó a niveles de octubre de 2021, ya que se recibieron 263.000 solicitudes de desempleo.

“En estas condiciones, la Fed podrá reanudar sus recortes de tipos la próxima semana para reducir el freno monetario, mientras sus tipos se mantienen elevados en el rango de entre el 4,25% y el 4,5%”, señalan también desde LBP AM.

El oro, en máximos

A pesar de las perspectivas de que el BCE no baje más los tipos y de que la Fed reanude los recortes, el euro prácticamente no se ha movido frente al dólar. Este viernes se cambiaba a 1,172 billetes verdes.

Los precios del petróleo vivían su mejor semana desde mediados de junio, espoleados por el ataque israelí contra Hamás en Qatar y por el ataque de drones ucranianos contra un puerto ruso.

El Brent, la variante de referencia en Europa, subía más de un 3% en el cómputo semanal. El West Texas Intermediate estadounidense repuntaba un 2,3%.

El oro marcaba máximos históricos ya cerca de los 3.700 dólares por onza al final de su cuarta semana consecutiva al alza.

El repunte semanal del bitcoin era del 4,3%. Con él, la principal criptodivisa del mundo se acercaba a los 115.000 dólares.