Acerinox: la caída al soporte o la ruptura de los 10,94 euros marcarán dos posibles entradas

Los activos de riesgo están ganando impulso, animados por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos lleve a cabo varios recortes de tipos de interés, lo que reduciría los costes de financiación a escala global. Esta perspectiva ha contribuido a relajar los rendimientos de los bonos, en un momento en que Wall Street ha alcanzado máximos históricos.

Por su parte, el Ibex 35 español cerró la sesión de ayer con un avance del 0,68%, superando nuevamente los 15.300 puntos, una reacción positiva a la decisión del BCE de no modificar los tipos de interés. En lo que va de semana, el selectivo acumula un crecimiento del 3,17% al cierre de ayer jueves. Hoy, viernes, destacamos el comportamiento de las acciones de Acerinox.

Los resultados semestrales de Acerinox se vieron afectados por un ajuste contable relacionado con el deterioro de créditos fiscales. Sin embargo, el crecimiento del 10% en su facturación permite seguir viendo alto potencial en el valor de la compañía. Aunque la depreciación del dólar seguirá siendo un tema recurrente a tener en cuenta, ya que en cuanto esta moneda se devalúe, el precio de sus acciones podría beneficiarse.

Ante la desaceleración de la demanda y la fuerte presión arancelaria en el mercado del acero, la compañía siderúrgica ha confirmado su plan de cotizar en Wall Street. El objetivo es aprovechar al máximo su significativa producción en Estados Unidos. En este sentido, se comienza a confiar en la recuperación de la demanda en los próximos trimestres conforme se vaya asentando esa política comercial.

Si analizamos los títulos de Acerinox bajo la lupa técnica, observamos una profunda corrección iniciada en el mes de marzo desde la zona de los 11,63 euros, que llevó, en pocas semanas, al valor a buscar mínimos del año, concretamente en los 8,06 euros que llegó a alcanzar en la jornada del pasado 7 de abril.

Justo en ese nivel, y con elevadísimos niveles de sobreventa acumulados, Acerinox recuperó gran parte del terreno perdido de forma muy rápida. Aunque a fecha de hoy no se haya recompuesto al 100% de dicha caída, algo que sí han hecho algunos valores del Ibex 35.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches Tradingview

La fortaleza del valor es inequívoca, pero tal vez le falte algo más de impulso o algún catalizador que pueda llevar las alzas hacia nuevos máximos anuales. No obstante, tras el primer trimestre del ejercicio, la acerera ha formado una estructura de mínimos y máximos crecientes que ha llevado su precio hacia niveles actuales de cotización, respetando en todo momento su directriz alcista y su media móvil de largo plazo.

Así, Acerinox muestra un comportamiento alcista de fondo y para el medio plazo, aunque con una pendiente no demasiado pronunciada. Técnicamente, nos encontramos con una resistencia horizontal situada en los 10,94 euros por acción, cuya superación abriría el paso a nuevos avances. Sin embargo, si no lo logra, la caída podría llevarnos hacia la zona de mínimos de estas últimas semanas, es decir, hacia los 10,47 euros.

Además, hay un hecho destacado que no debemos pasar por alto: se observa un incremento en el volumen de negociación justo cuando el valor tantea el soporte horizontal de los 10 euros y entornos, donde los compradores incrementan rápidamente su exposición. Es un síntoma de que las manos fuertes están comprando en dicha zona.

Por tanto, y tomando como referencia estas dos zonas de relevancia técnica comentadas anteriormente, en la medida en que veamos a Acerinox acercarse al soporte intermedio situado en los 10,45 euros o bien superar la resistencia de los 10,94 euros, en cualquiera de los dos casos el valor nos generará una señal de entrada interesante.

De este modo, podremos introducir una orden de compra en el primero de los dos escenarios técnicos que antes se dé. Si entramos cerca del soporte, el primer objetivo alcista estaría situado en los 11 euros, y si entramos en la ruptura de la resistencia, el siguiente objetivo estaría en los 11,17 euros y posteriormente en los 11,63 euros.

Para tratar de proteger nuestro capital, y con el fin de minimizar riesgos, estableceremos una orden de protección asociada a la estrategia, en la que no dejaríamos que el valor se aleje más de un 3,5% de nuestro precio de entrada.