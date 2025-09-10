Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,2%) recupera los 15.200 puntos con el apoyo de Inditex
La firma textil se dispara un 6,5% tras presentar resultados. El selectivo español lidera las alzas en una sesión con tendencia mixta en Europa.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra al Ibex 35
- 16:31 Inventarios de crudo en EE.UU. sorprenden al alza
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:41 La inflación mayorista en EEUU sorprende a la baja
- 09:55 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:59 Las ganancias de Inditex se ralentizan en el primer semestre del año
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este miércoles 10 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,2% con la que llega a los 15.217 puntos.
- Inditex frena su crecimiento al ganar 2.791 millones en su primer semestre (+0,8%) y elevar un 1,6% ventas. A pesar de ello, sus acciones repuntan un 6,5%.
- Puig gana 275 millones hasta junio, un 78% más, por menores costes extras y eleva un 4% el beneficio ajustado. Sus títulos se hunden un 6,1%.
- El selectivo español lidera las alzas en una jornada de tendencia mixta para las principales bolsas europeas.
- Novo Nordisk despedirá a 9.000 empleados con el objetivo de ahorrar más de 1.070 millones de euros al año.
- Los principales índices de Wall Street registran tendencia mixta. Mientras que el Dow Jones retrocede (-0,43%) el S&P 500 (+0,48%) y el Nasdaq Composite (+0,41%) marcan nuevos máximos.
- El jueves se conocerá el IPC de EEUU de agosto. “Permitirá a los inversores hacerse una idea más precisa de cómo se está comportando la inflación en el país y de si ya comienza a notarse el impacto de los aranceles”, explican desde Link Securities.
- Oracle se dispara un 27% antes de que dé inicio la sesión en Wall Street gracias a las perspectivas de crecimiento ligadas a nuevos contratos en la nube.
- Más allá de la evolución de los precios en EEUU, la atención de los inversores se centra en la política francesa y en los conflictos geopolíticos.
- Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania.
- Israel lanza un ataque aéreo contra la cúpula de Hamás en el corazón de Doha y Catar deja de mediar por la paz en Gaza.
- Macron nombra a su ministro de Defensa como nuevo jefe de Gobierno en Francia tras la dimisión de Bayrou.
- El Supremo de EEUU accede a resolver de forma "urgente" la legalidad de los aranceles. Mientras tanto, Trump ha pedido a la UE que imponga aranceles del 100% a China e India para presionar a Putin.
- Una jueza suspende temporalmente el despido de la gobernadora de la Reserva Federal de EEUU Lisa Cook.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta hacerse con los 67 dólares tras su rebote en los 65.
- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos antes de recoger beneficios aunque volvemos a ver fortaleza de nuevo.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa lateralizado con la resistencia vigente en los 112.700 dólares.
Así cierra al Ibex 35
Consolidamos de manera contundente por encima de los 15.000 puntos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de menos a más, en la que el Ibex 35 abrió con un hueco al alza que situó al índice por encima de los 15.000 puntos.
La sucesión de mínimos y máximos fue constante a lo largo de la sesión, proyectando al índice hasta los 15.254 puntos, su máximo intradiario. El mínimo se registró en los 15.095 puntos y los alcistas mantuvieron el control durante toda la jornada.
A falta de pocos minutos para el cierre europeo, el índice español suma un 1,33% en los 15.223 puntos.
El podio de los ganadores es para: Inditex (+6,60%), Solaria (+3,55%) y ACS (+3,53%).
Los valores más penalizados son, en estos instantes: Puig Brands (-6,92%), IAG (-3,62%) y Amadeus (-1,52%).
Wall Street muestra tono mixto con alzas en los índices S&P 500 y Nasdaq
La renta variable estadounidense registra movimientos dispares: el Dow Jones de Industriales cae un 0,46%, mientras el S&P 500 sube un 0,51% hasta 6.545 puntos y el Nasdaq 100 avanza un 0,43% hasta 23.941 puntos.
El comportamiento refleja selectividad en los sectores, con fortaleza en tecnología y crecimiento frente a la presión sobre los valores industriales.
-
El Ibex 35 encara máximos de la jornada de nuevo
El selectivo español alcanza los 15.252 puntos, mostrando fortaleza y una clara estructura de mínimos y máximos crecientes. El impulso del mercado refleja confianza en la continuidad del rally intradía.
El avance confirma la solidez del Ibex 35, con la zona de los 15.250 puntos como referencia clave para evaluar la sostenibilidad de las subidas.
-
Senado avala que consells y cabildos tengan voz en Aena e incorpora 1.200 millones para descuento de residente
El Senado ha incorporado dos enmiendas a la ley de navegación aérea para que los consells insulares de Baleares y los cabildos de Canarias tengan voz en Aena y se incorpore un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago del descuento de residentes a las aerolíneas.
Ambas iniciativas, según ha informado el PP de Baleares en un comunicado, han sido defendidas por el senador 'popular' Cristóbal Marqués y han recibido el visto bueno de la Cámara Alta.
"Los consells de Balears y los cabildos de Canarias deben ser consultados en las decisiones de Aena, como son las ampliaciones de los aeropuertos de las islas. Es de sentido común", ha sostenido el senador por Menorca.
Marqués ha lamentado que el PSOE haya rechazado incluir a estas entidades supramunicipales en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias mientras "negocia con Cataluña la cogestión del aeropuerto de El Prat".
-
Inventarios de crudo en EE.UU. sorprenden al alza
Los datos de la EIA muestran un aumento de 3,939 millones de barriles en los inventarios de crudo, frente a la previsión de caída de 1,4 millones y los 2,415 millones registrados anteriormente. Los inventarios en Cushing caen 0,365 millones, tras el incremento previo de 1,590 millones.
El informe sugiere presión adicional sobre el mercado del petróleo, generando posibles ajustes en los precios debido al exceso de oferta frente a lo esperado por los analistas.
-
Nvidia lidera las subidas del Dow Jones mientras Apple cae
En la sesión actual del Dow Jones, Nvidia encabeza las ganancias con un 3,60%, seguida de Caterpillar con un 1,80% y Cisco Systems con un 1,36%.
En contraste, Apple se convierte en el valor más bajista con una caída del 2,47%, mientras Amazon retrocede un 1,64%.
-
Importantes alzas en estos valores tras anuncio de Oracle (+37,22%)
Las acciones del sector eléctrico estadounidense repuntan tras la noticia de que Oracle espera 500.000 millones de dólares en pedidos de nube. NuScale Power sube un 2%, GE Vernova un 4,5%, Constellation Energy un 5,4%, Vistra un 5,8% y Bloom Energy lidera con un 15,6%.
El impulso refleja la reacción del mercado ante la expectativa de mayor demanda tecnológica, beneficiando indirectamente a las empresas energéticas vinculadas a la infraestructura de nube y digitalización.
Las acciones de Oracle suman un 37,47%.
-
El euro busca recuperar terreno frente al dólar
La moneda europea mantiene una estructura alcista tanto en corto como en medio plazo, aunque recientemente retrocedió por debajo de la resistencia de 1,1730 dólares. En la sesión actual intenta revertir parte de la caída anterior y sube un 0,16% hasta 1,1721 dólares.
El cruce sigue mostrando fortaleza técnica, y la superación de la resistencia clave podría abrir paso a nuevos avances en el medio plazo.
-
Así abre Wall Street
Hueco alcista para Wall Street tras unos datos de IPP correctivos.
-
El selectivo español aguanta sobre los 15.200 puntos antes de la apertura americana
El índice español se mantiene en zona de máximos intradía y avanza un 1,26%, con la mayoría de valores en positivo. El nivel de los 15.200 puntos actúa como soporte intradía mientras Puig Brands cae más del 7% y lidera las pérdidas.
La sesión refleja un tono positivo a la espera de la apertura americana, con el mercado en plena zona de máximos.
-
Los futuros americanos mejoran su tono
Los futuros de los principales índices americanos cotizan en positivo y anticipan subidas del 0,50% de media para esta tarde en Wall Street.
Así, el futuro del Dow Jones Industrial avanza un 0,01% hasta los 45.720 puntos, el del Nasdaq 100 gana un 0,51% en 23.961 puntos y el del S&P 500 repunta un 0,51% en 6.546 puntos.
-
El Ibex 35 retoma máximos con subidas del 1,41%
El selectivo español supera con claridad los 15.200 puntos y confirma fortaleza intradía, con la mayoría de valores en positivo.
Sin embargo, Puig Brands sigue lastrando con un retroceso cercano al 7%, mientras IAG cae más del 2% y Naturgy un 1,49%.
-
Klarna levanta 1.171 millones de euros tras un estreno mejor de lo previsto en la Bolsa de Nueva York
La firma sueca de servicios de pago Klarna ha levantado 1.372 millones de dólares (1.171 millones de euros) a través de una oferta pública inicial para cotizar en la Bolsa de Nueva York que le ha conferido una capitalización de unos 15.100 millones de dólares (x millones de euros).
La 'fintech' ha ofertado más de 34,3 millones de acciones, de los que 5 millones eran títulos ordinarios de nueva emisión y otros 29,3 millones procedieron de accionistas como el cofundador de Klarna, Victor Jacobsson, o el fondo Sequoia Capital, entre otros.
La compañía ha logrado colocar las participaciones a un precio de 40 dólares (34,14 euros), tres dólares por encima del límite superior del rango previsto de 35 a 37 dólares (29,87 y 31,58 euros), tras estrenarse ayer en el parqué neoyorkino bajo el ticker 'KLAR'.
Klarna ha indicado que los accionistas vendedores han concedido durante 30 días la posibilidad a los suscriptores de adquirir más de 5,1 millones de acciones ordinarias adicionales con el fin de cubrir las sobreasignaciones.
-
Movimiento del dólar y del S&P 500 tras el dato de IPP en EEUU
A continuación pueden ver en el gráfico adjunto, el comportamiento del dólar y S&P 500 tras el dato de IPP en EEUU.
-
La inflación mayorista en EEUU sorprende a la baja
-
Sébastian Lecornu promete sacar a Francia de la crisis con "rupturas en el fondo" y "no solo en la forma"
El nuevo primer ministro francés, el macronista Sébastian Lecornu, ha prometido hoy que acometerá "rupturas en el fondo" y "no solo en la forma" para sacar a Francia de la crisis política y social, tras asumir hoy el cargo de primer ministro de Francia, y aseguró a sus compatriotas: "Lo conseguiremos (...) No hay camino imposible".
-
Citigroup impulsa Oracle a compra
Citigroup eleva la recomendación de Oracle de neutral a comprar y aumenta su precio objetivo de 240 a 410 dólares.
La actualización refleja confianza en el potencial de crecimiento de la compañía y en su capacidad para generar valor adicional para los inversores en el medio plazo.
-
El Ibex 35 experimenta una leve corección desde máximos intradía
El selectivo español inicia un ajuste desde los 15.243 puntos pero mantiene el nivel de los 15.200, con un avance del 1,20%. Solo ocho valores cotizan en negativo, destacando las caídas de Puig Brands del 6,54% e IAG del 2,20%.
La corrección muestra una toma de beneficios selectiva mientras la mayoría de valores continúa en terreno positivo, indicando fortaleza general del mercado.
-
El IPC de Brasil se modera en agosto
El índice de precios al consumidor (IPC) anual de Brasil se situó en 5,13% en agosto, ligeramente por encima del 5,10% esperado pero por debajo del 5,23% registrado previamente.