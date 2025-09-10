Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,2%) recupera los 15.200 puntos con el apoyo de Inditex

Claves para la sesión de este miércoles 10 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,2% con la que llega a los 15.217 puntos.

- Inditex frena su crecimiento al ganar 2.791 millones en su primer semestre (+0,8%) y elevar un 1,6% ventas. A pesar de ello, sus acciones repuntan un 6,5%.

- Puig gana 275 millones hasta junio, un 78% más, por menores costes extras y eleva un 4% el beneficio ajustado. Sus títulos se hunden un 6,1%.

- El selectivo español lidera las alzas en una jornada de tendencia mixta para las principales bolsas europeas.

- Novo Nordisk despedirá a 9.000 empleados con el objetivo de ahorrar más de 1.070 millones de euros al año.

- Los principales índices de Wall Street registran tendencia mixta. Mientras que el Dow Jones retrocede (-0,43%) el S&P 500 (+0,48%) y el Nasdaq Composite (+0,41%) marcan nuevos máximos.

- El jueves se conocerá el IPC de EEUU de agosto. “Permitirá a los inversores hacerse una idea más precisa de cómo se está comportando la inflación en el país y de si ya comienza a notarse el impacto de los aranceles”, explican desde Link Securities.

- Oracle se dispara un 27% antes de que dé inicio la sesión en Wall Street gracias a las perspectivas de crecimiento ligadas a nuevos contratos en la nube.

- Más allá de la evolución de los precios en EEUU, la atención de los inversores se centra en la política francesa y en los conflictos geopolíticos.

- Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania.

- Israel lanza un ataque aéreo contra la cúpula de Hamás en el corazón de Doha y Catar deja de mediar por la paz en Gaza.

- Macron nombra a su ministro de Defensa como nuevo jefe de Gobierno en Francia tras la dimisión de Bayrou.

- El Supremo de EEUU accede a resolver de forma "urgente" la legalidad de los aranceles. Mientras tanto, Trump ha pedido a la UE que imponga aranceles del 100% a China e India para presionar a Putin.

- Una jueza suspende temporalmente el despido de la gobernadora de la Reserva Federal de EEUU Lisa Cook.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta hacerse con los 67 dólares tras su rebote en los 65.

- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos antes de recoger beneficios aunque volvemos a ver fortaleza de nuevo.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa lateralizado con la resistencia vigente en los 112.700 dólares.