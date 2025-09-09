Merlin Properties confirma el rebote desde los 12,30 euros y activa señales de fortaleza

El apetito de los inversores por los activos de riesgo se mantiene firme, anticipando un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de EEUU la próxima semana. Sin embargo, la inestabilidad política se erige como una amenaza latente. Un ejemplo de ello es la crisis en Francia, donde la caída del gobierno de Bayrou está provocando cierta presión bajista en algunos índices europeos.

En el mercado español, el Ibex 35 mostró una sólida recuperación ayer, subiendo un 1,02% y volviendo a reconquistar la zona de los 15.000 puntos. Este avance eleva su ganancia anual al 29,39%.

La clave para la jornada de hoy será si el índice logra consolidarse por encima de este nivel, para lo que deberá conseguir un segundo cierre diario sobre dicha cota psicológica. Dentro de los componentes del índice, las acciones de Merlin Properties destacan de forma notable en los primeros movimientos.

La socimi es uno de los valores que menor volatilidad ha registrado en los últimos tres meses y constituye una clara opción de inversión para las 22 firmas que cubren su cotización. La compañía dirigida por Ismael Clemente gana cerca de un 22% en el ejercicio y alcanza, en la sesión de hoy, los 12,61 euros por título en el momento de confeccionar este análisis.

Merlin Properties es una empresa con visibilidad de flujos de caja y capacidad de crecimiento gracias al plan de desarrollo de centros de datos. Actualmente ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 3,5% y se estima un BPA con un crecimiento anual del 15% entre 2024 y 2028. En este sentido, el consenso de expertos da un precio objetivo a doce meses de hasta 22,71 euros.

Si atendemos a razones puramente técnicas, deberemos poner especial atención a lo ocurrido en los títulos de Merlin Properties desde el pasado mes de abril, cuando sus títulos llegaron a cotizar en la zona de los 8,46 euros, nivel desde el cual se ha producido un interesante giro alcista que ha permitido una importante revalorización del precio.

Por el camino ha quedado atrás el conjunto de sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo—, que actualmente se sitúan bastante por debajo del precio, lo que refleja la fortaleza de su situación técnica.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches Tradingview

Merlin Properties ha sabido aprovechar estos últimos meses acometiendo una estructura técnicamente casi perfecta, con una pauta de mínimos y máximos crecientes que ha impulsado el precio de sus acciones hasta alcanzar máximos históricos en la zona de los 13,36 euros durante el pasado mes de agosto, aprovechando el bajo volumen de negociación propio de esas fechas.

En ese nivel se produjo una fase de ajuste en forma de corrección técnica que llevó al valor cerca del primero de los niveles de retorno proporcional de Fibonacci a todo el último tramo alcista, es decir, la zona de los 12,20 euros, aunque la reacción se produjo algo antes, en los 12,33 euros.

Este rebote técnico ha llevado al valor a los niveles actuales de cotización, aunque todo apunta a que la actual fase de rebote podría continuar en las próximas jornadas, dado que los niveles de sobreventa siguen elevados y se aprecia cierta fase de acumulación en la subida anterior en estos niveles.

Así, si ya tenemos títulos de Merlin Properties en cartera, no dejaremos que su precio caiga bajo ningún concepto por debajo de los 12,19 euros, ya que hacerlo implicaría perder un soporte horizontal clave, tangencial con la media móvil de 50 sesiones, es decir, un suelo de mercado de gran importancia. Si se perdiera este nivel, se ejecutaría la correspondiente orden de protección.

En cambio, si lo que queremos es añadir títulos a nuestra cartera o buscar posicionamiento en la socimi, podremos hacerlo si se produce un cierre diario por encima de los máximos de las dos sesiones precedentes, es decir, si el valor logra cerrar por encima de los 12,61 euros. En ese caso, introduciríamos una orden de compra de como mucho un tercio de lo que tengamos pensado destinar a un activo de este tipo.

La orden de protección asociada a la estrategia volvería a situarse por debajo de los 12,19 euros, con objetivos en los 12,73 euros a muy corto plazo y 12,90 euros en extensión. Por encima de esta zona, el valor no tendría ninguna barrera técnica hasta los máximos históricos.