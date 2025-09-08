Indra podría confirmar un giro alcista si logra cerrar por encima de los 34,25 euros

Los inversores mantienen su optimismo, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, los sólidos resultados corporativos en Europa y EE. UU. y la esperanza de un próximo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. A pesar de este buen ambiente, persisten riesgos notables como las tensiones geopolíticas, la amenaza de nuevos aranceles, la inflación y el deterioro fiscal.

El Ibex 35, por su parte, tuvo una semana complicada y cerró con una caída acumulada del 0,57%, situándose en los 14.850,9 puntos. Hoy lunes el índice deberá buscar un ataque para reconquistar la zona de los 15.000 puntos como nivel clave de referencia para la sesión. Si pasamos a valorar el comportamiento de los valores de su composición, destacamos el de las acciones de Indra en la parte alta de la tabla.

La subida de hoy viene provocada, en parte, por el aumento del precio objetivo de los analistas de Bankinter, que elevan la recomendación a comprar y le dan un potencial de subida a Indra del 35% hasta los 44,80 euros. El aumento estructural del gasto en defensa y tráfico, con mejores tasas de crecimiento y márgenes superiores que otras empresas, son los argumentos que esgrimen.

Y es que Europa está rearmándose como no lo hacía desde la Guerra Fría. Los presupuestos militares se expanden y los gobiernos buscan proveedores locales con los que reducir su dependencia de Estados Unidos. Indra, por su parte, quiere colocarse por delante de sus competidores.

La acción se ha revalorizado un 95% en el año y los analistas la miran con otros ojos. La pregunta ya no es si Indra tiene potencial, sino qué pasos necesita completar para entrar de lleno en el club de los gigantes europeos de defensa, donde figuran nombres como Thales, Leonardo o BAE Systems.

Si analizamos los títulos de Indra bajo el punto de vista técnico, observamos que entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se produjo una fase lateral que mantuvo los precios en la zona cercana a los 16 euros por acción, donde nos dejó un suelo de mercado a corto y medio plazo muy sólido.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches Tradingview

Esta fase fue corregida por una reacción al alza relevante que devolvió la cotización hasta niveles de 39,44 euros el 28 de julio. Es ese nivel exactamente donde nos dejó sus máximos históricos, desde los cuales, y tras varios intentos de superación, los inversores comenzaron a hacer caja provocando una caída constante del precio de su cotización.

Dicha fase correctiva todavía no se puede dar por concluida, puesto que el valor, que ha dibujado una directriz bajista desde esos máximos históricos, todavía no ha logrado resolver al alza. Además, en la zona de los 32,72 euros se ha formado un suelo de mercado que está sirviendo de soporte clave para el valor.

Así pues, entre la directriz bajista y el soporte tenemos formada una figura técnica llamada banderín, que Indra deberá resolver en breve, probablemente al alza, lo que llevará implícito la consecución de un nuevo e interesante tramo alcista, si finalmente se cumple.

Así, y como niveles técnicos de relevancia, tomaremos en consideración la zona de los 34,10 euros en la parte alta, ya que además de ser la zona por donde pasa la directriz bajista también pasa la media móvil de medio plazo, que funcionará como resistencia. Aplicando un pequeño filtro esta zona se situaría en los 34,15 euros.

De este modo, la superación de este nivel clave abriría paso a nuevos avances que tendrán como primer objetivo la zona de los 35 euros y posteriormente los 36,50 euros, que consideraremos como su segundo objetivo. Por tanto, un cierre por encima de 34,25 euros nos permitiría introducir una orden de compra con los objetivos mencionados.

Los altos niveles de sobreventa acumulados elevan las probabilidades de que esta figura triangular se resuelva al alza, aunque tanto si ya poseemos títulos de Indra en cartera como si esperamos a que se produzca un cambio de tendencia, condicionaremos nuestra permanencia en el valor a que el precio de sus acciones no caiga por debajo de los 32,70 euros en base cierres.