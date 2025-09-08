Las acciones de WOSG siguen estando muy baratas

Las acciones de WOSG acumulan una caída del 37% en este 2025 y los inversores están contemplando un escenario muy negativo para la empresa. Sin embargo, esta semana hemos visto un fuerte rebote tras la confirmación por parte de la empresa de su guidance para este año.

El arancel de Trump del 39% sobre Suiza supone un impacto importante para la industria relojera, que es puramente exportadora. De hecho, esto habría que añadirlo a la debilidad que ya estaba mostrando el lujo en general en Estados Unidos.

Sin embargo, WOSG ha afirmado que mantiene su guidance para este año a pesar de ese incremento arancelario, lo que se ha celebrado como una gran noticia.

El arancel del 39% tiene varias lecturas. Por una parte, los relojes de lujo incrementan el precio cada año y se trata de un producto poco elástico, lo que significa que la reacción de su demanda ante cambios en el precio es muy reducida.

En cualquier caso, este incremento de precios sí que tendría un impacto porque se repartiría entre los clientes, las marcas y los distribuidores, en este caso WOSG. Sin embargo, las exportaciones de relojes a Estados Unidos desde Suiza se incrementó en un 50% en el mes de julio, en un movimiento de previsión ante la incógnita de qué arancel iba a aplicar Trump.

Precio objetivo

Por ello, el nivel de inventarios actualmente es alto y esto permitirá que el incremento de precios sea algo menor. De hecho, esta dinámica se ha estado produciendo durante todo el año, ya que el incremento de las exportaciones hasta julio supera el 25% interanual, frente al 5% interanual del 2024 total.

En cuanto a WOSG, creemos que WOSG sigue mostrando oportunidades de crecimiento en sus regiones, aunque en el corto plazo seguirá sufriendo el impacto de la debilidad en Estados Unidos y el tipo de cambio. Dicho esto, incluso ajustando los crecimientos y siendo más conservadores que la compañía en el crecimiento de los ingresos, las acciones de WOSG siguen teniendo potencial.

Nuestro precio objetivo calculado usando una media ponderada entre el precio por descuento de flujos y valoración por múltiplos nos da un precio objetivo para las acciones de WOSG de 6,8 libras. Esto supone un potencial de más del 90% desde los precios actuales.

Si aplicamos un descuento de flujos inverso para ver qué está descontando el mercado a los precios actuales, se recoge una caída de los ingresos para los próximos 5 años de más del 30%, lo cual no lo vemos probable.

Las acciones de WOSG están a punto de romper una resistencia en las 3,47 libras que le permitiría empezar una tendencia alcista. Su media móvil de 14 sesiones también está cerca de romper la media móvil de 28 sesiones y actualmente el precio ha roto ambas medias, lo que ya es una señal alcista. 1 de las tres señales alcistas ya está activada y está cerca de activar las otras dos.

Análisis técnico de WOSG

En el caso en el que se cumplan, el próximo nivel se ubicaría en las 4,42 libras, lo que supondría una revalorización del 28%.

Por la parte baja, los inversores tienen que fijarse en la zona de soporte de las 3,17 libras que es un nivel sólido, pero que si se rompe podría suponer una profundización de la tendencia bajista a más largo plazo en la que está envuelta la acción.