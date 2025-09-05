El Ibex 35 no puede con los 15.000 puntos tras ceder un 0,6% en una semana clave para la opa de BBVA al Sabadell

El Ibex 35 se queda a las puertas de los 15.000 puntos tras ceder un 0,45% en la sesión de este viernes, lo que deja el retroceso semanal en el 0,57%. El selectivo español cierra, por tanto, en los 14.850 enteros.

La jornada ha estado marcada por la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al folleto de la opa de BBVA sobre el 100% de Banco Sabadell. Una oferta que no ha mejorado, pero que tampoco cierra la puerta a ello. Ambos bancos han reaccionado cayendo un 1,30% y un 0,89%, respectivamente.

La jornada ha estado caracterizada por el tono rojo, con valores en pérdidas significativas como Indra o Bankinter, que han perdido un 2,32% y un 2,04%. Inditex ha tropecado con un 1,41%.

Por su parte, Cellnex, Acciona Energía y ArcelorMittal han sido el contrapunto positivo, con ganancias del 2,31%, del 2,06% y del 1,80%.

Así, el selectivo español acumula una subida del 28,08% en lo que llevamos de año, conservando su trono como el índice europeo más alcista.

En Europa, los parqués han sucumbido al pesar este viernes y Wall Street arranca su cotización con leves pérdidas.

En el Viejo Continente, el EuroStoxx 50 ha caído un 0,47%, con Milán y Fráncfort tirando a la baja: un 0,80% y un 0,75%, respectivamente. La Bolsa de Londres es quien mejor ha aguantado el tipo, quedándose casi en el mismo nivel de la apertura.