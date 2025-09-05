ArcelorMittal: la superación de los 28,70 euros abriría una nueva fase de recuperación

Los rendimientos de los bonos están cayendo a la espera de un informe crucial sobre el empleo en Estados Unidos, lo que refuerza las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés este mes. Este optimismo se refleja en el mercado, con los futuros estadounidenses al alza y los índices europeos mostrando un tono ligeramente positivo.

Mientras tanto, el Ibex 35 logró ayer un avance significativo, subiendo un 0,8% y recuperó el nivel de los 14.900 puntos. A pesar de este buen resultado, el selectivo español acumula una ligera pérdida del 0,11% en lo que va de semana, entre el lunes y el jueves. Si examinamos los valores de su composición, destaca hoy viernes el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal, que se sitúan entre las más alcistas a primera hora.

La acerera está en pleno proceso de diversificación regional e inversiones en proyectos estratégicos que sientan las bases para seguir creciendo. Sin embargo, la reciente presión de los aranceles planteados por la Administración Trump y la debilidad de la demanda de acero impactan de forma negativa en el valor, que trata de capear la situación.

Hace dos meses y medio aproximadamente, ArcelorMittal finalizó la compra del 50% de la planta siderúrgica de Calvert (Alabama) que pertenecía a Nippon Steel, haciéndose así con el control total.

Esta adquisición refuerza su presencia en Norteamérica y permite a la planta de Calvert, una de las más avanzadas de la región, producir acero con menores emisiones de CO2 para el sector automovilístico estadounidense, gracias a su integración con una planta de Texas.

Analizando los títulos de ArcelorMittal desde el lado técnico, y mirando el largo plazo, se observa un valor con un claro sesgo alcista pero con un importante retroceso experimentado entre los meses de marzo y abril, cuando se dio a conocer la nueva política arancelaria de Donald Trump.

Esa medida impactó negativamente en el precio de sus acciones, que rápidamente pasaron de valer cerca de 32 euros a poco más de 20 euros dibujando en esa zona sus mínimos anuales.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches Tradingview

Desde esos mínimos alcanzados durante abril, el valor ha experimentado un intenso rebote en forma de mínimos y máximos crecientes, lo que lo ha llevado a recuperar gran parte del último tramo bajista comentado. Actualmente se sitúa por encima de todos y cada uno de los niveles de retorno proporcional de Fibonacci a dicho tramo, mostrando síntomas de gran fortaleza y capacidad de recuperación.

Si fijamos la atención en el corto plazo, se observa una interesante progresión alcista, aunque sin demasiada pendiente, que ha llevado sus títulos hasta la zona próxima a los 30 euros por acción. Ese nivel fue superado en la jornada del pasado 19 de agosto, pero no logró consolidarse por encima, lo que dio paso a un ajuste correctivo de corta duración.

En el momento actual, ArcelorMittal se sitúa por encima del conjunto de sus tres medias móviles más representativas, lo cual refuerza la señal de fortaleza a corto plazo. A ello se suman niveles de sobreventa relevantes, como parte del proceso correctivo experimentado por el valor en las últimas tres semanas.

La zona de soporte horizontal, anteriormente resistencia, se sitúa en los 27,50 euros por acción, exactamente el nivel donde logró apoyarse este pasado martes tras un ajuste importante que se llevó por delante un 3,40% del valor de sus acciones en una sola jornada.

Así pues, ArcelorMittal se encuentra en plena fase de rebote técnico que, a tenor de su comportamiento histórico en este tipo de movimientos, eleva las probabilidades de alcanzar niveles superiores. Para ello, será necesario un cierre diario por encima de los máximos del pasado martes, es decir, por encima de los 28,70 euros, lo que anularía la gran vela bajista que se desplegó en esa sesión.

Solo con esta premisa, ArcelorMittal abriría una ventana de incorporación en el lado alcista, con un primer objetivo situado en la zona de resistencia y control que comienza en los 29,60 euros y termina en los máximos del mes de agosto, en 30,33 euros. Estos niveles se considerarían como primer y segundo objetivo alcista, respectivamente.

La orden de protección asociada a esta estrategia quedaría bastante ceñida al precio de entrada, situándose por debajo de los 28,15 euros, es decir, por debajo de su soporte intermedio actual. Ese nivel queda muy próximo a su media móvil de medio plazo, que también se perdería en caso de que el valor llegara a tocar dicha zona.