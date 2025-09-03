Redeia mostrará señales de fortaleza si supera la resistencia dinámica en 18,85 euros

Hoy miércoles los inversores asistirán a las comparecencias de banqueros centrales de primer nivel. Habla Christine Lagarde, presidenta del BCE, y en horario de Wall Street Neel Kashkari, miembro del FOMC. Los inversores estarán atentos por si desvelan alguna pista sobre los planes de política monetaria.

El Ibex 35 cayó ayer un 1,57% y perdió los 14.800 puntos por el repunte de la inflación en la eurozona y el comportamiento negativo de Wall Street. Como niveles clave de referencia técnica, habrá que vigilar el soporte de los 14.590,5 puntos, que no debe perder. En su tabla, destacamos el comportamiento en el lado alcista de las acciones de Redeia Corporación, que lidera las alzas en los primeros compases.

Detrás de la subida está Morgan Stanley, que ha elevado la recomendación sobre los títulos de la eléctrica desde neutral a sobreponderar y le otorga un precio objetivo de 19 euros por acción.

Además, la vuelta a la senda de crecimiento en resultados y dividendos en el próximo periodo regulatorio (2026-2031) y una valoración atractiva hacen de Redeia un activo más que interesante. Según se ha dado a conocer, se prevé que los ingresos regulados crezcan a una media anual de +7,3% en el periodo 2025-2031.

Redeia actualizará su Plan Estratégico en los próximos meses, incorporando las estimaciones de resultados y dividendos para los próximos años en base a los nuevos parámetros regulatorios. El equipo gestor rechaza cualquier responsabilidad sobre el apagón del pasado 28 de abril.

Examinando los títulos de Redeia Corporación bajo la lupa técnica, y si nos centramos en lo ocurrido durante este ejercicio, observamos que en enero el valor inició una fase muy alcista que llevó a un primer trimestre muy positivo, alcanzando máximos históricos durante los primeros compases de abril, en los 18,87 euros por acción.

Evolución de las acciones de Redeia Corporación Eduardo Bolinches Tradingview

Pero desde ese nivel los bajistas comenzaron a reaccionar y, ante la falta de catalizadores que permitieran al valor seguir subiendo, Redeia inició una fase de ajuste a modo de una corrección prolongada que provocó una caída de más del 14% en pocos meses, frente a las alzas del Ibex 35, que en ese mismo período se acercaron al 27%.

Durante el último impulso bajista, Redeia se situó por debajo de sus medias móviles de corto, medio y largo plazo, derivando en un nuevo proceso correctivo que se detuvo en agosto en los 16,18 euros, desde donde el valor inició una recuperación contundente.Esta zona puede considerarse un soporte fiable.

Aunque dicho repunte se frenó en las inmediaciones de su media móvil de largo plazo, que actuó como resistencia, en la zona de los 18,85 euros encontramos una referencia clave a tener en cuenta. Superar este nivel sería una señal de fortaleza que podría reactivar la presión compradora en el valor.

En el momento actual, Redeia cotiza por debajo de esta resistencia pero por encima del soporte de los 16,19 euros, situándose en una zona de neutralidad cuyo escape, ya sea al superar los 18,85 euros o al perder los 16,18 euros, definirá el próximo movimiento tendencial del valor.

Por tanto, para acometer una estrategia sobre la eléctrica, se recomienda retomar la compra de títulos, tanto si ya se tienen en cartera como si se quiere iniciar una posición, en el momento en que el valor supere los 18,85 euros en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, o bien caiga hacia los 16,18 euros.

En cualquiera de los dos escenarios será necesaria una orden de protección que no supere el 3,5% desde el nivel de entrada, y además, para limitar riesgos, la posición no debería ser superior a un tercio de lo que normalmente se destine a este tipo de activos.