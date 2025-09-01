Laboratorios Rovi activará una señal de compra si logra superar la barrera de los 60 euros

A falta de la referencia de Wall Street, que hoy permanece cerrado por la festividad del Día del Trabajo, la atención de los inversores se centra en las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en busca de posibles pistas sobre la dirección futura de los tipos de interés.

A pesar de haber cerrado la semana pasada con un descenso del 0,9% y de perder el nivel de los 15.000 puntos, el Ibex 35 finalizó el mes de agosto con una subida superior al 3%. Hoy lunes estrenamos mes y también cuatrimestre. Analizando la tabla de integrantes del índice español, destaca el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi.

La farmacéutica española se encuentra en un momento clave. En el primer semestre de 2025, el beneficio de Rovi bajó un 10%, hasta 39,7 millones de euros. Sus ingresos operativos también cayeron un 4%, debido a una fuerte caída del 35% en su negocio de fabricación para terceros. La compañía prevé que su facturación para todo el año sea entre un 0% y un 10% menor que la del año anterior, aunque esta previsión podría variar.

A pesar de esto, se ha producido un aumento de confianza por parte de los accionistas de referencia, como es Indumenta Pueri, el holding inversor de la familia Domínguez de la Maza (Mayoral), que elevó su participación del 5% al 11,252%.

Analizando los títulos de Laboratorios Rovi bajo el punto de vista técnico, se observa una intensa fase de ajuste iniciada en junio del ejercicio anterior en una formación de máximos y mínimos decrecientes, que envió el precio desde la zona de los 93 euros hasta alcanzar mínimos anuales durante el pasado mes de abril en los 44,75 euros.

El gráfico envía un mensaje muy claro y es que la presión compradora está retomando el control, en un momento en el que el refuerzo de los accionistas del núcleo duro aporta estabilidad al valor de sus acciones.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches Tradingview

Durante los últimos meses se ha producido un repunte de sus títulos que ha dejado una pauta de mínimos y máximos ascendentes, aunque con un período de lateralidad comprendido entre los meses de junio y principios de agosto, cuando el valor se movió entre la zona de los 52 euros por abajo y los 56 euros aproximadamente en la parte más alta.

En las últimas semanas, Laboratorios Rovi ha sabido imponerse a los bajistas y el valor ha logrado superar con cierta holgura la zona de los 56,18 euros, donde se encontraba el primero de los niveles de retorno proporcional Fibonacci de toda la última e intensa caída, tangencial con la media móvil de 200 periodos o media de largo plazo, que también ha sido resuelta al alza.

De esta forma, la farmacéutica pone rumbo a la zona de los 60 euros por acción, donde se encuentra una referencia en cuanto a resistencia horizontal. Su superación daría una nueva pauta de acercamiento al valor en el lado de las compras, puesto que se establecerían entonces objetivos más ambiciosos.

Aunque los niveles de sobrecompra son algo acusados, lo cierto es que el valor sigue avanzando a muy buen ritmo, lo cual mejora sensiblemente su aspecto técnico tanto para el corto como para el medio plazo.

De este modo, en la medida en que veamos a Laboratorios Rovi cotizar por encima de la zona de los 60 euros por acción en dos cierres diarios consecutivos o en un cierre semanal como filtro aplicable, en ese instante el valor ofrecerá una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista, lo que permitirá introducir una orden de compra.

Si finalmente se dan las condiciones de entrada en esta estrategia, el primero de los objetivos se situará en la zona de los 64,84 euros, justo en el origen del enorme hueco bajista que se generó a principios del mes de febrero.

En consecuencia, la orden de protección asociada quedará situada por debajo del nivel de los 58,50 euros por acción en base cierres, ya que cotizar en esta zona devolvería al valor por debajo de la anterior resistencia convertida en soporte, iniciando una fase correctiva que obligaría a abandonar la estrategia.