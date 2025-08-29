Wall Street cae pese a que el índice favorito de la Fed para medir la inflación cumple con las previsiones

Wall Street abría la sesión de este viernes –la última de la semana y de agosto– en negativo, a pesar de que la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación cumplió con las previsiones de los analistas.

Tras el toque de campana, el Dow Jones cedía un 0,2%, hasta los 45.550,26 puntos; el S&P 500 cedía un 0,23%, hasta los 6.486,91 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,45%, hasta los 21.607,27 puntos.

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos (PCE) permaneció en julio en el 2,6% interanual, según ha revelado este viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el séptimo mes de 2025 con un incremento del 2,9%, una décima más.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,2%, una décima menos, y la subyacente arrojó una lectura del 0,3%, sin cambios.

Los analistas de eToro señalan que “la inflación sigue aumentando, lo que puede complicar las cosas a la Fed en el futuro. Sin embargo, por ahora, las acciones estadounidenses se encuentran en máximos históricos y un informe del PCE en línea con las previsiones debería dar más confianza a una bajada de tipos en septiembre”.

La atención recae ahora sobre los datos de empleo. Las cifras oficiales de paro de agosto se conocerán el próximo viernes.

“A menos que los datos de empleo sean muy sólidos, es difícil que ningún dato descarrile el plan de la Fed de bajar los tipos en septiembre”, consideran también en el bróker.

El mercado da una probabilidad del 84,2% a que el banco central reduzca las tasas 25 puntos básicos en septiembre, según los datos de LSEG.

Christopher Waller, gobernador de la Fed y uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la institución, estaría dispuesto a apoyar un recorte superior a los 25 puntos básicos en la próxima reunión si empeora el mercado laboral.

El miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) nominado por Donald Trump ha hecho hincapié en que existe un "creciente consenso" sobre que la política monetaria debe ser más acomodaticia.

Además, Waller ha insistido en que los tipos debieron haberse rebajado ya en julio.

Nike (+0,99%), Salesforce (+0,88%) y American Express (+0,68%) lideraban las alzas del Dow Jones. Caterpillar (-3,06%), Nvidia (-2,28%) y Microsoft (-0,41%) sufrían las mayores caídas.

El descenso de Caterpillar tenía lugar después de que la compañía haya revisado sus previsiones anuales debido a los aranceles.

La empresa de maquinaria pesada no ha modificado sus estimaciones de ventas, pero sí ha elevado hasta el rango de entre los 1.500 y los 1.800 millones de dólares el impacto de los aranceles.

Nvidia, por su parte, enlazaba su tercera sesión consecutiva de recortes. El miércoles, tras el cierre de Wall Street, presentó los resultados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026. Las cuentas no convencieron a los inversores.

Otras dos tecnológicas, Dell y Marvell, se hundían un 14,4% y un 6,4%, respectivamente, después de que sus resultados y las estimaciones sobre su futuro no hayan cumplido con las previsiones de los analistas.

Celsi Holdings se disparaba un 6,9% tras conocerse que PepsiCo ha aumentado su participación en el fabricante de bebidas energéticas a través de un acuerdo de 585 millones de dólares.

Con las caídas de este viernes, el Dow Jones se jugaba cerrar la semana al alza. Por ahora el saldo negativo era del -0,15%. A su vez, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, repuntaban un 0,24% y un 0,42%, respectivamente, en el cómputo semanal.

Sin embargo, la subida mensual –esta era la última sesión de agosto– del Dow Jones era superior a la del resto, al alcanzar un 3,26%. El avance del S&P 500 en el octavo mes del año era del 2,28% y la del Nasdaq Composite, del 2,21%.

Este puede ser el cuarto mes consecutivo de ascensos para el Dow Jones y el S&P 500; el quinto para el Nasdaq Composite.