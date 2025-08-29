El Ibex 35 arriesga los 15.000 puntos con la atención en la inflación de EEUU

El Ibex 35 afronta la última sesión de agosto en negativo y pendiente de la inflación, especialmente en Estados Unidos, pero también en las principales economías de la eurozona. El saldo mensual del selectivo es del 4,7%.

El índice volvía a arriesgar los 15.000 puntos en la apertura de la jornada de este viernes. Exactamente, restaba un 0,33%, hasta los 15.029,03 enteros tras el toque de campana.

El Ibex 35 volvía a verse afectado por las pérdidas del sector bancario. Santander restaba un 0,8%; Bankinter, un 0,79%; Sabadell, un 0,7%; Unicaja, un 0,67%, y CaixaBank, un 0,46%.

A su vez, las mayores alzas eran las de Grifols (+0,78%), Repsol (+0,5%) y Acerinox (+0,38%).

Las principales bolsas europeas también arrancaban el día en rojo, pendientes de la inflación, tanto en Europa como en EEUU.

El Dax alemán cedía un 0,26%; el Cac 40 francés, un 0,26%; el FTSE 100 británico, un 0,17%, y el FTSE Mib italiano, un 0,31%.

El Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,23% y el Stoxx 600, un 0,2%.

A lo largo de la mañana se irán publicando en las cuatro mayores economías de la eurozona: Alemania, Francia, Italia y España, las lecturas preliminares de la inflación de agosto.

Las cifras de España y Francia ya se han conocido. El índice de precios al consumo (IPC) español se mantuvo en el 2,7% en el octavo mes del año, mientras que el francés siguió en el 1%.

Ya por la tarde, el Departamento de Comercio de EEUU dará a conocer la lectura de julio del índice de precios del consumo personal, el PCE, la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed).

Se espera que la tasa de crecimiento interanual del PCE general se haya mantenido estable en el 2,6% y que la de su subyacente haya repuntado una décima, hasta el 2,9%.

En Link Securities creen que “de confirmarse estas lecturas o ser mejores de lo esperado, la apuesta por una bajada de los tipos de interés en septiembre cogería fuerza”, lo que, consideran, “será bien acogido por las bolsas”.

Las posibilidades que el mercado da a que la Fed baje los tipos el mes que viene son del 85%. El porcentaje se elevó tras el discurso que el presidente de la institución, Jerome Powell, dio en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole.

Con sus declaraciones, Powell dejó la puerta abierta al mencionado recorte.

Otros miembros de la Fed también se han pronunciado al respecto. El gobernador Christopher Waller han reiterado lo adecuado de una rebaja en septiembre a la que seguirían otras en los próximos meses.

El consenso descuenta seis recortes en total hasta principios de 2027, cuando, de cumplirse estas previsiones, los tipos de interés en Estados Unidos se situarían en el rango de entre el 2,75% y el 3%.

Mientras tanto, la economía estadounidense se mantiene más sólida de lo esperado. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año fue del 3,3%. La expansión se produce tras una contracción del 0,5% entre enero y marzo.

El bitcoin y los 110.000 dólares

Al final de la semana el euro cedía terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,166 billetes verdes.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 0,71%, hasta los 67,5 dólares por barril. El West Texas Intermediate estadounidense se dejaba un 0,74%, hasta los 64,12 dólares.

El oro intentaba mantenerse por encima de los 3.500 dólares por onza, mientras que el bitcoin volvía a dudar sobre los 110.000 dólares.