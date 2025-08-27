Solaria acelera su impulso alcista y pone rumbo hacia la zona de los 14 euros

La controversia en torno a la Reserva Federal y la crisis política en Francia están en el centro de atención de los mercados. A ello se suman los esperados resultados de Nvidia, el gigante de la inteligencia artificial, que podrían influir en el sentimiento de riesgo a corto plazo. Tras la sesión positiva de anoche en Wall Street, hoy Europa amanece con movimientos muy ligeros.

El Ibex 35 cerró la jornada de ayer con una caída del 0,96%, descendiendo hasta el nivel de los 15.119 puntos y dejando abierto un importante y peligroso hueco a la baja. Si observamos su tabla de integrantes, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Solaria, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

El valor sigue brillando en bolsa con un interés renovado por parte de los inversores. El grupo de energías renovables se anota un 1,77% en la semana, pero el dato más relevante es la ganancia anual acumulada que asciende a algo más del 65%, frente a algo más del 30% de aumento de su índice de referencia, el Ibex 35.

El precio de las acciones de Solaria ha venido desarrollando un patrón alcista, en parte favorecido por el cierre de posiciones cortas o bajistas acumuladas, que ha acelerado las fuertes subidas en su cotización y ha obligado a los inversores que apostaron en contra de la compañía a volver a comprar acciones para cubrir sus posiciones.

Además, durante este mes de agosto, los analistas de Barclays elevaron el precio objetivo del valor desde los 11,50 euros hasta los 14,00 euros con una recomendación de sobreponderar, algo que los inversores están teniendo muy en cuenta. En su informe reforzaron, además, el optimismo sobre la compañía.

De este modo, y si analizamos el comportamiento de los títulos de Solaria bajo el punto de vista técnico, vemos un activo inmerso en una secuencia de mínimos y máximos crecientes iniciada desde la zona próxima a los 6,30 euros, lo que le ha permitido situarse muy por encima de sus medias móviles más representativas y, a medio plazo, formar una directriz alcista cuya pendiente incluso se está elevando.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches Tradingview

El escenario técnico nos deja un camino despejado hacia niveles de resistencia importantes, pero lo más destacado es que el valor ha logrado superar los máximos de septiembre y octubre del año pasado, situados en los 12,56 euros, que son la referencia clave para dar continuidad al tramo alcista.

Además, este nivel de referencia coincide con el 50% de retroceso proporcional de Fibonacci del último y extenso tramo a la baja, iniciado desde los máximos de diciembre de 2023 y los mínimos de abril de 2025. Por tanto, el valor ha conseguido superar una de sus resistencias más importantes, lo que mejora sensiblemente su aspecto técnico.

Sin embargo, deberemos tener especial cuidado con los niveles de sobrecompra acumulados, que deberán aligerarse para reducir el riesgo de cualquier entrada a estos precios. Una pequeña corrección no dañaría su aspecto técnico de fondo y favorecería un ataque a los 14 euros con mayor fortaleza y la entrada de dinero fresco.

Por tanto, si ya tenemos acciones de Solaria en cartera, lo más recomendable sería mantener y fijar un objetivo en los 14 euros, lo que permitirá acumular rentabilidades positivas si hemos adquirido sus acciones desde febrero de 2024, ya que el valor ha superado su precio de cotización desde entonces.

Si no tenemos acciones de Solaria en cartera, y con el fin de reducir el riesgo de quedar atrapados ante cualquier tipo de corrección que pueda producirse, deberemos esperar a que el valor retroceda, como mínimo, hasta la zona de los 13,15 euros.

Este nivel es aproximadamente la mitad del cuerpo de la vela que ha desplegado hasta el momento de confeccionar este análisis, un hecho que nos permitiría entrar compradores evitando correr detrás de los precios.

Para ello, y si se diera este escenario, sería conveniente introducir una orden de compra lo más cerca posible a los 13,15 euros y fijaremos un primer objetivo en los 14 euros y una orden de protección asociada que pasaría por no perder los 12,57 euros en base cierres.