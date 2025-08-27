Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español consiguió ayer salvar los 15.100 puntos a la espera de ver qué es lo que ocurre en la sesión en la que se conocerán los resultados de Nvidia tras el cierre de Wall Street.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense reacciona al alza y tanto el S&P 500 como el Nasdaq neutralizan las correcciones de la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 179,20 euros colocando una orden de protección si pierde los 172,20 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,36 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido romper resistencias y marcar nuevos máximos por lo que si vemos otro cierre por encima de los 22,40 euros entraremos en el valor colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,90 euros en base cierres.