Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

El selectivo español tiene que volver a esforzarse de nuevo por neutralizar unas caídas superiores a las del miércoles, aunque esta vez consigue recuperar los 15.300 puntos y cerrar en positivo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense continúa con su proceso correctivo de goteo a la baja.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) CaixaBank: El valor se hace con los 7,80 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,67 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,15 euros.

3) BBVA: El valor marca nuevos máximos y por ello hemos entrado al confirmar los 14,90 euros al cierre y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,11 euros en base cierres.

4) Mapfre: El valor marca nuevos máximos por encima de los 3,63 euros y por ello hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,80 euros en base cierres.