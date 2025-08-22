El Ibex 35 amanece con una subida del 0,2% a la espera del discurso de Powell y aspira a cerrar en positivo la semana

El Ibex 35 amanece con leves subidas a la espera del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en el simposio de Jackson Hole, la reunión de banqueros centrales que organiza cada año la Fed de Kansas.

Se espera que el líder de la institución dé pistas este viernes en su discurso sobre los próximos pasos de la Fed en su reunión de septiembre, en la que el mercado ya descuenta que se producirá un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos.

No obstante, surgen dudas en los últimos días. El jueves, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró partidario de un único recorte de tipos de interés en lo que queda de año.

Por su parte, la responsable de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, indicó que, de votarse hoy, no estaría a favor de recortar los tipos al considerar que la inflación es aún demasiada elevada. Su homólogo de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, también consideró "apropiado" mantener los tipos en terreno ligeramente restrictivo.

En este sentido, se espera que el banquero central marque el camino y podría también aprovechar su discurso para defender la independencia de la institución frente a los intentos de injerencia de la Casa Blanca. A la cita también acudirá Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), que pronunciará su discurso el sábado.

El selectivo logra sumar apenas un 0,2% en los primeros compases de la sesión, recuperando por momentos los 15.300 puntos, con la vocación de cerrar la semana en positivo, aunque sea con una subida muy ligera. Estos días el índice ha mostrado poco movimiento.

Los valores que lideran las subidas apenas logran sumar un 0,7% como mucho, como es el caso de Repsol. Solaria, Inditex y ArcelorMittal avanzan en torno a medio punto porcentual.

En terreno negativo, Colonial es el farolillo rojo del día, pero con una caída moderada, del 0,7%, mientras que le siguen con retrocesos más leves Puig Brands, Unicaja y Acciona.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,1% en los primeros minutos de cotización tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 67,60 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,03%, hasta los 63,50 dólares.