Signo mixto en Wall Street con Intel disparada por la posible entrada del Gobierno de EEUU en su capital con un 10%

Signo mixto en la apertura de Wall Street de este martes. El Nasdaq, el índice tecnológico de referencia, registra pérdidas, a pesar de que Intel se dispara más de un 10% ante la posibilidad de que el Gobierno estadounidense entre en su capital.

Lo cierto es que la Administración de Donald Trump analiza comprar un 10% de participación en la empresa tecnológica con el objetivo de impulsar la manufactura de chips semiconductores en Estados Unidos, según han informado The Wall Street Journal y The New York Times.

Además, este mismo martes se ha conocido que el conglomerado japonés Softbank va a llevar a cabo una inversión de 2.000 millones de dólares en Intel.

Más allá de este valor, el índice tecnológico de referencia mundial cae un 0,43%, hasta los 21.530 puntos. Es el único de los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York que cotiza en terreno negativo.

De hecho, el S&P500 se mantiene prácticamente plano, pero en positivo, en el umbral de los 6.451 enteros, mientras que el Dow Jones Industrial destaca con un ascenso del 0,5%, hasta los 45.126 puntos.

Entre los grandes valores, cotizan en verde Tesla (+1,2%), IBM (+1,2%) y Apple (+0,55%), mientras que lo hacen en rojo Nvidia (-1%), Amazon (-1%) y Microsoft (-0,85%).

Los inversores están este martes pendientes de cualquier novedad que pueda llegar respecto al futuro de Ucrania. Volodímir Zelenski, presidente del país, se reunió el lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro al que también acudieron líderes europeos.

La reunión se saldó con el planteamiento del mandatario norteamericano de enviar tropas de Estados Unidos a Ucrania como garantía de seguridad a cambio de que ceda territorios a Rusia. Y no sólo eso, sino que Trump ha iniciado los preparativos para celebrar en agosto una reunión entre Vladímir Putin y Zelenski antes de organizar un encuentro a tres bandas.

El encuentro Trump-Zelenski se produjo apenas tres días después de que el mandatario estadounidense hiciera lo propio con Putin. Aquella reunión, celebrada el pasado viernes, sin embargo, dejó mucha decepción al no lograr Trump arrancarle al líder de Rusia un alto al fuego.