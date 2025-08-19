El Ibex 35 bate a los índices europeos y a Wall Street al impulsarse más de un 30% en lo que va de año

El Ibex 35 está en su mejor momento de los últimos años. El selectivo avanza más de un 31,5% en lo que va de año, triplicando la subida del índice de referencia europeo y superando con creces a las bolsas norteamericanas. El buen comportamiento de sus componentes ha impulsado a la referencia de la Bolsa española, pero no está claro que este rally vaya a continuar.

El selectivo logró la semana pasada superar cotas que no conseguía sobrepasar desde hacía 18 años. No sólo los 15.000 puntos, a los que llegó el pasado miércoles, sino que entre el jueves y el viernes pudo alcanzar también los 15.200 enteros. Actualmente, cotiza cómodamente por encima de ese umbral.

Son niveles que no superaba desde 2007, es decir, desde antes de la crisis económica y financiera que propició la caída de Lehman Brothers.

Este momentum del Ibex 35 está acompañado también del de otras bolsas mundiales. Las europeas también están experimentando subidas importantes, si bien la evolución del selectivo es tres veces más favorable que la del índice europeo de referencia.

El Eurostoxx 50 se revaloriza un 10% en lo que va de año y el Stoxx 600, un 9%, frente al 31,5% del Ibex 35. En cuanto a otros parqués de referencia, el CAC40 francés se eleva un 6,5% desde que comenzó 2025; el DAX40 alemán, un 21,9%; el FTSE100 británico, un 11,8%; y el FTSE MIB italiano, un 24,5%.

El Ibex 35 también bate a los principales índices de Wall Street. El Nasdaq100, la referencia en el mundo tecnológico, sube un 12,6% en el año, mientras que el Dow Jones Industrial lo hace un 5,6%.

Por su parte, la referencia de la Bolsa de Nueva York, el S&P500, se impulsa un 9,5%. Así, el selectivo español también triplica (o más que triplica) las ganancias de Wall Street en lo que va de año.

De dónde viene este rally

El Ibex 35 es, por tanto, el índice de referencia europeo que mejor comportamiento está teniendo en el año. Y está impulsado por varios factores, entre ellos las fuertes subidas en bolsa de los bancos en los últimos meses.

Hay que recordar que el selectivo está muy bancarizado, es decir, que tiene un alto peso de las entidades financieras, al igual que ocurre con las energéticas. De hecho, el sector aglutina algunos de los mayores valores del Ibex 35, como Santander o BBVA.

El sectorial de bancos del Ibex 35 se ha disparado más de un 76% en lo que va de año, lo que prueba la buena evolución del sector en los últimos meses.

El sector se ha ganado el favor de los inversores gracias a registrar de nuevo este año beneficios récord. El impulso de la subida de los tipos de interés sigue beneficiando a la banca, que con la posterior bajada del precio del dinero ha registrado una mayor demanda de crédito.

"Los bancos, con gran peso en el índice, han registrado beneficios récord gracias a los tipos de interés elevados, la fortaleza económica y el crecimiento económico. La ralentización de las bajadas de tipos ha mantenido su rentabilidad alta, sumado a dividendos atractivos, recompras de acciones y entrada de capital extranjero", valoran desde XTB.

Sin embargo, otros sectores también han tenido un buen comportamiento y han ayudado al Ibex 35 a colocarse en el lugar en el que está. Es el caso del energético, pues "se ha visto favorecido por recortes de tipos, altos dividendos y perfil defensivo", indican desde el bróker, a lo que se suma que "el precio de la energía ha ido creciendo en los últimos meses".

También Indra ha duplicado su valor por el auge del sector de la defensa al calor del nuevo posicionamiento estratégico de la Unión Europea, mientras que ArcelorMittal ha visto crecer su valor un 30% en el año gracias a los aranceles de Trump.

En cuanto a los valores turísticos, reflejan el récord de turistas registrado este año y Aena se impulsa casi un 30% en 2025. "El incremento de los ingresos y la caída en los costes debido al aumento de producción del petróleo han sido catalizadores positivos en el sector", explican desde XTB.

ACS es otro de los valores del selectivo que ha tenido un buen comportamiento este año. La compañía de ingeniería se encuentra en máximos históricos tras registrar una subida superior al 35,5% en lo que va de año.

Se trata de comportamientos individuales de valores importantes que también se han visto favorecidos por el buen momento económico de España y sus favorables perspectivas para los próximos meses.

En todo caso, la buena evolución de sus componentes este año ha llevado al Ibex 35 a lograr su mayor capitalización de la historia. Actualmente, se encuentra cercana al billón de euros.

Y no está tan lejos de batir su propio récord en puntos, marcado el 8 de noviembre de 2007 en los 15.945,7 enteros. Teniendo en cuenta valores intradía, el máximo se situaría en los 16.040,4, dato registrado el día posterior.

¿Recorrido por delante?

Ahora bien, ¿puede mantenerse este rally? Los expertos no lo tienen nada claro y, de hecho, los de XTB anticipan que a final de año el Ibex 35 podría situarse de nuevo "cercano a los 14.000 puntos". Es decir, lejos de los buenos datos que está registrando este verano.

Para estos expertos, los próximos meses van a ser "desafiantes" para el selectivo, pues los datos de inflación "siguen mostrando un crecimiento inferior al previsto, lo cual aumenta las probabilidades de recortes de tipos de los bancos centrales, dado el entorno de desaceleración económica".

Y hay que tener en cuenta que los bancos van a empezar a notar en sus cuentas la bajada de los tipos de interés y el impacto en comisiones de la reducción de la menor volatilidad. Para los analistas de XTB, las utilities y los valores turísticos del índice pueden seguir registrando buenas valoraciones.

"Las bolsas se encuentran en máximos históricos, apoyadas en buenos resultados empresariales, entusiasmo por la IA, proximidad de recortes de tipos de la Fed y relajación en las tensiones comerciales", señalan los analistas de Bankinter.

Eso sí, advierten de que "tras este rally, los ratios de valoración son exigentes, haciendo necesario nuevos catalizadores para seguir avanzando".

Este buen momento no sólo se está viendo en el Ibex 35, sino también en otras bolsas mundiales, como los índices de Wall Street, pues algunos están registrando datos históricos.

En general, los mercados de renta variable se han visto impulsados por la cuasi certeza de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará los tipos de interés en septiembre tras conocerse el último dato de inflación de la economía del país.

Sin embargo, los analistas de Berenberg advierten de que "existe el riesgo de que los mercados hayan descartado el shock arancelario demasiado rápido, ya que su impacto económico aún no se ha sentido plenamente".

Y es que las dudas sobre la posibilidad de una desaceleración o recesión en Estados Unidos siguen latentes.

"Es probable que los aranceles no sean lo suficientemente fuertes como para provocar una recesión, pero podrían reducir el poder adquisitivo en los próximos meses y generar cautela en consumidores y empresas. Además, persiste la duda sobre la solidez real del mercado laboral estadounidense", añaden desde Berenberg.