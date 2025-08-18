El Ibex 35 pone fin a su buena racha con una caída del 0,3% pero aguanta los 15.200 puntos

El Ibex 35 pone fin este lunes a su buena racha de diez sesiones al alza. El selectivo se deja un 0,3% en los primeros compases de la sesión bursátil, pese a lo cual consigue mantenerse por encima de la cota de los 15.200 puntos, en máximos desde 2007.

Esta caída matutina no pone fin al momentum del índice, que la semana pasada logró alzarse con los 15.000 enteros, una cota que no tocaba desde hacía 18 años. Este lunes, cotiza en los 15.260 puntos.

Ni siquiera la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin del pasado viernes consiguió afectar al selectivo. Tras saldarse sin muchas novedades, este lunes los inversores tienen sus ojos puestos en el encuentro entre el mandatario estadounidense y Volodímir Zelenski sobre el futuro de Ucrania en Washington con presencia de los líderes europeos.

En su red social, Trump ha instado a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra sin un alto al fuego y rompiendo con el consenso de los aliados que es lo que están solicitando, como destacan desde Renta 4.

"Un acuerdo de paz se antoja complejo, dado que las posturas de ambos países son totalmente opuestas, sobre todo en las dos principales cuestiones como son el intercambio o cesión de territorios, y si existirá una garantía de seguridad para Kiev que disuada a Putin de futuras ofensivas contra el territorio ucraniano", explican desde la entidad.

En el resto de Europa, los principales parqués también reflejan un comportamiento con pocos movimientos. El CAC40 francés y el DAX alemán se dejan un 0,2%, en línea con el Ibex 35, mientras que el FTSE británico sube un 0,12%.

De vuelta en el selectivo español, Acciona Energías Renovables lidera los avances con una subida del 2,5%, seguida por Solaria, que también crece un 2%, e Indra, Naturgy e Inditex, que se revalorizan más de medio punto porcentual.

En el lado bajo de la tabla, ArcelorMittal y Acerinox se dejan casi un 1% y les acompañan en territorio negativo los seis bancos del índice con bajadas moderadas.

"Las bolsas se sitúan en torno a máximos apoyadas por un ciclo que podría estar dando las primeras señales de ralentización en Estados Unidos (dato de empleo e ISM de servicios de noviembre), unos acuerdos comerciales más o menos similares respecto a las expectativas iniciales, y una buena temporada de resultados 2T25, especialmente en Wall Street, y en particular en tecnología", explican desde Renta 4.