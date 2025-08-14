Wall Street muestra sus dudas ante la reunión de Trump con Putin y los aranceles

Wall Street despierta perezoso este jueves, con una leve caída del 0,20% en promedio que podría tornarse en ganancias a medida que transcurra la jornada. El índice Dow Jones es el más rezagado, y el Nasdaq ya coquetea con el color verde.

Mayores pérdidas afronta por su parte el selectivo de las pequeñas cotizadas, Russell 2000, que retrocede un 1,30%.

Los inversores están atentos a la reunión que Donald Trump y Vladímir Putin mantendrán este viernes en Alaska para buscar una solución negociada a la guerra de Ucrania.

En cuanto a valores concretos, Tapestry y Amcor viven una auténtica sangría, hundiéndose sus acciones casi un 15% y un 12%, respectivamente.

El grupo de moda Tapestry, propietario de marcas como Coach New York, Kate Spade New York y Stuart Weitzman, se desploma en el parqué después de revelar estimaciones de ingresos para su actual año fiscal que han decepcionado las expectativas de Wall Street, menores de lo esperado por el impacto arancelario.

Con todo, cabe recordar que la inflación de Estados Unidos se mantuvo en el 2,7% en julio pese a los aranceles de Trump, lo que deja a los mercados algo más tranquilos y aumenta las expectativas de una rebaja de los tipos de interés por parte de la Fed en septiembre.

En cuanto al gigante del embalaje Amcor, sufre una suerte similar al quedarse por debajo de las previsiones de beneficio por acción (BPA) en el cuarto trimestre de su año fiscal.