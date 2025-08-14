Solaria avanza con firmeza y apunta a los máximos del mes de octubre en 12,56 euros

Después de alcanzar nuevos máximos en Wall Street, los mercados han decidido tomarse las cosas con algo más de calma. La jornada se desarrolla con alzas a la espera de los próximos datos macroeconómicos, que serán determinantes para definir el rumbo de las bolsas internacionales.

La atención se centra especialmente en las cifras de inflación y en el índice de precios al productor en EEUU. Ambos indicadores serán cruciales para que la Reserva Federal adopte su decisión sobre los tipos de interés en la próxima reunión. Cualquier desviación frente a las previsiones podría influir de forma significativa en el comportamiento de los mercados.

En este entorno, el Ibex 35 ha superado la barrera psicológica de los 15.000 puntos, y buscará consolidar esta cota tan importante. El gran reto ahora es situarse cómodamente por encima este nivel, que no se alcanzaba desde 2007. Dentro del selectivo español, las acciones de Solaria acaparan el protagonismo en los primeros compases de la sesión al posicionarse en la parte alta de la tabla.

Revisando la trayectoria reciente de la compañía, su presentación de resultados del 3 de junio supuso un punto de inflexión. A partir de ese momento, sus acciones avanzaron un 12% en bolsa, rompiendo una dinámica bajista que en 2024 la llevó a caer casi un 58%, situándola entre las más castigadas del Ibex 35. A partir del primer trimestre de este año y acumulando un retroceso del 21%, el valor comenzó a revertir la tendencia.

Los buenos resultados, que contaron con el respaldo de analistas y de distintas casas de inversión, han permitido a Solaria encadenar subidas y situarse en 2025 como una de las diez compañías más alcistas del índice español. En los últimos 30 días se ha colocado además como la segunda con mayor revalorización, con un 17,4% de avance.

En el plano fundamental, se han producido factores adicionales que refuerzan la tendencia positiva. Entre ellos, destaca la entrada de Stoneshield Holding, que la semana pasada declaró una participación del 9,321% en el capital. Además, Barclays ha reiterado su confianza en los títulos de Solaria, recordando que el programa de recompra de acciones debería seguir respaldando la cotización.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches Tradingview

El análisis técnico ofrece una lectura mixta. En el largo plazo, el valor todavía mantiene un patrón bajista, pero en los horizontes corto y medio plazo, el gráfico dibuja una clara formación de rebote con origen en la zona de 6,10 euros. Este movimiento ha tenido continuidad en la actualidad, consolidando el cambio de tendencia y el actual rebote.

En su fase de recuperación, Solaria ha ido superando niveles clave. Primero, en junio, logró situarse por encima de los 8,50 euros; posteriormente, en el mes pasado, superó la cota de los 10 euros por acción. Ahora, la vista está puesta en los máximos alcanzados en octubre, en 12,56 euros, nivel que se configura como su objetivo más inmediato.

El tramo alcista iniciado desde los 10 euros nos permite trazar una directriz alcista muy definida, que ha servido como soporte en los últimos tres meses y ha permitido a la acción avanzar sin apenas correcciones. Esta consistencia técnica se considera una señal de fortaleza en el mercado.

Aunque los indicadores muestran niveles elevados de sobrecompra, este factor no ha frenado el interés comprador. Los inversores mantienen y acumulan posiciones alcistas, y la estrategia para quienes ya tengan títulos en cartera pasa por mantener posiciones para dejar correr las ganancias hasta al menos los 12,56 euros, donde podría producirse una fase de consolidación o detención de las alzas a corto plazo.

Para quienes buscan entrar, la recomendación es esperar a uno de dos escenarios: que se produzca un ajuste que lleve el precio hacia la base de la directriz alcista, actualmente en torno a los 11,65 euros, o que el valor logre superar la barrera de los 11,70 euros.

En cualquiera de estos casos, la gestión del riesgo debe ser estricta, limitando las pérdidas potenciales a un 3% desde el punto de entrada. Si se opta por comprar cerca de los 11,65 euros, el objetivo técnico estaría fijado en 12,50 euros, lo que ofrece un recorrido atractivo a corto plazo.