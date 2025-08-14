Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español se sobrepone a las caídas del martes y se hace con los 15.000 puntos que hoy tendrá que confirmar con otro cierre por encima de ellos.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense tuvimos una sesión mixta en la que vimos un nuevo máximo histórico en el S&P 500, también en el caso del Nasdaq 100, aunque únicamente en base intradiaria al cerrar con caídas y un gran avance en el caso del Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) CaixaBank: El valor se hace con los 7,80 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,52 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,62 euros.

3) BBVA: El valor marca nuevos máximos y por ello hemos entrado al confirmar los 14,90 euros al cierre y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,68 euros en base cierres.

4) Mapfre: El valor marca nuevos máximos por encima de los 3,63 euros y por ello hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,72 euros en base cierres.