Beself Brands 'tokeniza' todas sus acciones, lanza una ampliación de 8 millones de euros y da entrada a Polygon

Beself Brands, primera empresa española en digitalizar el 100% de sus acciones, y que espera captar 8 millones de euros en una ampliación de capital con una security token offering (STO) registrada e inscrita en la CNMV, ha llegado a un acuerdo con Polygon, la plataforma blokchain basada en ethereum, quien entra en el capital de la compañía catalana con la compra de BeTokens, el token de seguridad emitido por Beself.

Una vez se cierre la ampliación, la participación de Polygon en Beself Brands será minoritaria, por debajo del 5%, según ha podido averiguar EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del mercado.

Los inversores de BeToken podrán disfrutar de los mismos beneficios que los accionistas de Beself: dividendos, un premio por fidelidad del 10% de la inversión realizada si los tokens se mantienen durante un año, y una política de dividendos que distribuirá el 50% del beneficio neto durante los siguientes ejercicios.

El acuerdo con Polygon posibilitará a Beself Brands, fundada por Albert Prat, su expansión en mercados como Oriente Medio y Asia.

Beself Brands es una firma española de comercio electrónico que crea y gestiona marcas digitales de alto crecimiento en sectores como bienestar, hogar y estilo de vida. Entre sus marcas figuran FitFiu, Greencut, Beeloom y Mc Haus, que se distribuyen en plataformas como Amazon, ManoMano o Maisons du Monde.

En 2025, la previsión de la compañía es facturar alrededor de 25 millones de euros. Con proyecciones de crecimiento que podrían alcanzar ventas netas de 100 millones de euros, "el modelo de negocio está diseñado para maximizar la rentabilidad", aseguran desde el grupo tarraconense.