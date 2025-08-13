Wall Street amplía las ganancias y toca nuevos máximos aupado por la moderación de la inflación

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York amplían las ganancias al calor de la moderación del dato de inflación que se conoció el martes a primera hora, tocando nuevos máximos. Eso sí, lo hacen con subidas inferiores al punto porcentual.

El índice que lidera los avances es el Dow Jones Industrial, que crece un 0,88%, hasta los 44.850 puntos. Por detrás, el S&P500 se eleva un 0,45%, lo que le permite acercarse a los 6.500 enteros.

La referencia del mundo tecnológico, el selectivo Nasdaq, queda algo más rezagado al subir un 0,39% y situarse en los 21.760 puntos.

De esta forma, los índices amplían las ganancias registradas el martes ante la perspectiva de que, esta vez sí, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría recortar los tipos de interés en septiembre.

De hecho, según recoge CNBC, las probabilidades que da el mercado a una bajada del precio del dinero en la próxima reunión son del 99%.

Una expectativa que llega tras conocerse el último dato del IPC de Estados Unidos, correspondiente a julio, que batió en una décima a las previsiones al mercado, al situarse en el 2,7%. También estuvo por debajo de lo esperado la inflación subyacente.

Ganancias que se contagian en Europa, donde los principales parqués cotizan con subidas. Es el caso del Ibex 35, que ha tocado los 15.000 puntos por primera vez desde 2007.

Entre los mejores valores del día se colocan Warner Bros Discovery, que se impulsa un 6%, y AMD, que lo hace un 5%. Apple, Tesla y ASML suben en torno a un 1%.

Por el contrario, grandes valores como Nvidia, registran pérdidas. La compañía de chips cae un 0,6%, mientras que Coca-Cola e Intel se dejan más de un 1%.