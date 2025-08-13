El Ibex 35 pelea por los 15.000 puntos a pesar de la mayor inflación en España

- Tras varias intentonas previas al inicio de semana, el Ibex 35 coquetea de nuevo con los 15.000 puntos. En el primer tramo, sube casi un 0,90% que le hace estar muy cerca de esta cota.

- De momento, hay muy pocos valores en rojo. Predomina el color verde.

- El selectivo español avanza pese a que el INE ha confirmado hoy que la inflación española subió al 2,7% en julio por el aumento de los precios de la electricidad y los carburantes, cuatro décimas más que en junio (2,3%). Mientras que la inflación subyacente se fijó en el 2,3%, una décima por encima del mes anterior (2,2%), consolidando también una tendencia alcista.

- Entre las ganancias, destacan Grifols y Rovi, con revalorizaciones del 2,65% y el 2,40%, respectivamente. Les sigue Indra con un 1,70%.

- Cabe recordar que hoy Grifols paga 102 millones de euros en dividendos a sus accionistas tras cuatro años de pausa.

- En los parqués europeos, todo son ganancias moderadas. Precisamente, el índice ibérico es quien más despunta. El selectivo continental EuroStoxx 50 da un paso al frente del 0,75% empujado, sobre todo, por el DAX germano, que sube más de un 0,65%.

- Al otro lado del Atlántico, los futuros parecen indicar que Wall Street abrirá con un tono similar al Viejo Continente, con un alza del 0,60% en promedio. El Nasdaq sería el índice más animado, por encima del 1,30%.