Repsol protagoniza un nuevo ataque a la resistencia intermedia de los 13,50 euros

La tregua arancelaria entre EEUU y China ha servido de excusa para que las Bolsas asiáticas registren otra nueva jornada de ganancias, en la que además destacan los máximos históricos marcados por la Bolsa japonesa.

El Ibex 35, que navegó sin rumbo gran parte de la jornada de ayer, cerró con un alza del 0,21%, su sexta sesión consecutiva de subidas. El selectivo parte hoy de los 14.855 puntos con intenciones de ir a buscar la zona de los 15.000 puntos como clave de la jornada. Observando la tabla de valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Repsol, que lideran el lado de las subidas.

Hoy, Repsol recibe un importante espaldarazo de JPMorgan, justo en un momento en que el impulso del mercado no le es del todo favorable. La firma estadounidense ha dejado de lado sus dudas y ha despejado el camino para que la empresa del Ibex experimente subidas.

De hecho, JPMorgan ha reforzado su confianza en Repsol al mejorar su recomendación en dos niveles, pasando de 'infraponderar' a 'sobreponderar'. La fuerte caída del precio del petróleo, que ha descendido un 9% desde finales de julio, podría limitar futuras bajadas incluso si se logra un alto el fuego en Ucrania.

Además, eleva hasta los 15,50 euros por acción su objetivo, un nivel que representa un potencial alcista del 17% respecto al precio de cierre de ayer.

En un contexto en el que el descenso en el precio del petróleo podría agravarse si la reunión programada para este viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin permite afianzar las esperanzas de un alto el fuego en Ucrania, Elliott y Point72 han aumentado sus posiciones cortas en la petrolera ante la previsión de posibles ajustes.

Analizando bajo el punto de vista técnico los títulos de Repsol, observamos un comportamiento muy positivo en forma de pauta de mínimos ascendentes iniciada desde la zona próxima a los 9,04 euros, un nivel que cotizaba a principios del pasado mes de abril y que ha propiciado avances importantes y sostenidos en la compañía tanto a corto como a medio plazo.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches Tradingview

Este ascenso en el precio de su cotización ha venido acompañado de su directriz alcista o zona de mínimos crecientes que trazamos desde los mínimos de ese mes de abril y que se extiende hasta finales del pasado mes de julio, cuando el valor inició una importante aceleración del movimiento hacia la zona de los 14 euros.

Desde dicho nivel, el valor ha experimentado un fuerte rechazo en forma de ajuste correctivo que ha enviado, en pocas sesiones, al valor incluso por debajo de los 13 euros por título, a principios de este mes de agosto, desde los cuales, en el momento actual, trata de rehacerse.

El conjunto de sus medias móviles más representativas queda muy por debajo de su nivel actual de cotización, pero a pesar de este hecho, no deberemos bajar la guardia, ya que una caída o descenso en el precio del petróleo podría provocar descensos importantes en Repsol.

De este modo, y teniendo en cuenta sus niveles técnicos y la cercanía de zonas de sobreventa importantes, deberemos prestar atención a la resistencia intermedia que suponen los 13,50 euros. Únicamente su superación nos hará pensar en una vuelta a máximos del mes de julio, cerca de los 14 euros. Pero si no lo consigue, la caída nos llevaría bastante más abajo.

Así, cualquier recaída del valor hacia la zona próxima a los 12,65 euros podría ser un buen motivo para incorporarlo a cartera si queremos tener el riesgo bajo control, puesto que la orden de protección la situaremos por debajo de los 12,35 euros en base cierres. Esta zona también la consideraremos como último nivel para seguir manteniendo el valor en cartera si ya somos accionistas.

Si nuestro perfil de inversión y nuestro pulmón financiero nos permite acometer mayores riesgos, solamente en el caso de que viéramos al valor superar, en cierres, la zona de los 13,50 euros, podríamos acometer una orden de compra en el lado largo o alcista, con objetivo en 14,10 euros. En este caso, no dejaríamos que el valor se nos fuera más del 3,5% desde el nivel de entrada.