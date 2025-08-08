Wall Street sube: la nominación de Miran como gobernador de la Fed aumenta las expectativas de una bajada de tipos

Wall Street subía en la apertura de la sesión de este viernes. El parqué neoyorquino celebraba la nominación de Stephen Miran como gobernador de la Reserva Federal (Fed). Se espera que el presidente del Consejo de Asesores Económicos tenga una postura más favorable hacia las bajadas de tipos.

El Dow Jones sumaba un 0,3%, hasta los 44.103,95 puntos; el S&P 500, un 0,32%, hasta los 6.360,8 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,35%, hasta los 21.311,23 puntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el jueves al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler. Con todo, ocupará el cargo de manera interina, hasta finales de enero.

Miran es el principal asesor económico del inquilino de la Casa Blanca. De hecho, es el ideólogo de los aranceles que ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos y del inicio de la guerra comercial que sacude el mundo.

El mandatario anunció este nuevo nombramiento en la plataforma Truth Social, detallando que Miran asumirá de manera temporal, hasta el 31 de enero del próximo año.

"Se espera que (Miran) se una a Waller y Bowman en el bando moderado durante las pocas reuniones a las que asistirá, con un riesgo no despreciable de que pueda intentar generar consenso para un movimiento de 50 puntos básicos", señalan los analistas de ING en una nota recogida por Reuters.

Se refieren a los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman, quienes votaron a favor de recortar los tipos de interés 25 puntos básicos en la reunión que la autoridad monetaria mantuvo a finales de julio.

Según explicó Trump hace unos días, el republicano maneja cuatro nombres como posibles candidatos a suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell. Ninguno de ellos es el del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no está interesado en el puesto.

El nombramiento de Miran y la presión que la Casa Blanca ejerce sobre la Fed, especialmente sobre Powell, para bajar los tipos de interés ha alimentado las preocupaciones sobre la independencia de la institución.

Al mismo tiempo, los inversores creen que podría favorecer una política monetaria más flexible, alineada con la agenda de Trump.

Según los datos de LSEG, el mercado da una probabilidad del 90% de que la Fed recorte los tipos de interés en su reunión de septiembre. Espera que el banco central estadounidense ejecute dos recortes antes de que termine el año.

Cisco (+1,08%), Nvidia (+1%) y UnitedHealth (+0,99%) lideraban este viernes las subidas del Dow Jones. Con muy pocos valores en negativo, P&G (-0,36%), Nike (-0,36%) y Sherwin-Williams (-0,26%) registraban las mayores bajadas.

Con todo, y a falta de unas horas para que concluyese la semana en la Bolsa de Nueva York, el repunte semanal del Dow Jones era del 1,14%. El avance del S&P 500 y del Nasdaq Composite se situaba en el 1,63% y en el 3,48%, respectivamente.

El índice tecnológico se ha visto especialmente beneficiado por el impulso de las tecnológicas.

Se espera que estas compañías puedan eludir los nuevos aranceles del 100% a los chips impuestos por Estados Unidos produciendo más en el país.

La temporada de presentación de resultados, así como la posibilidad de que el próximo movimiento de la Fed sea un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos, también han impulsado a los principales índices de Wall Street.