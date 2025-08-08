BBVA acelera en bolsa y estrecha la prima de la opa a Sabadell al -6%

El rally bursátil de BBVA se acelera. La entidad azul enlaza cinco sesiones consecutivas de subidas, siendo la de este viernes del 2,5%. La subida se produce tras reservarse la opción de retirar la opa a Sabadell.

Con estos últimos avances, la prima de la operación se ha estrechado hasta el 6%. A finales de julio estaba en el -14,5%.

Exactamente, pasada la media sesión de este viernes, la subida de BBVA era del 2,52%, hasta los 15,88 euros por acción. El repunte ha llegado a ser superior, marcando máximos diarios al borde de los 16 euros por título.

La entidad presidida por Carlos Torres lideraba los avances del Ibex 35 en una jornada en la que el selectivo de la Bolsa española superaba los 14.800 puntos y ponía a tiro de piedra la consecución de máximos desde 2007.

Sabadell también subía, aunque lo hacía en menor proporción. El repunte era del 1,24%, hasta los 3,3 euros por título.

La revalorización de BBVA aumentaba después de que la entidad haya revisado los riesgos a los que se enfrenta con la opa sobre el Sabadell, tanto por el bloqueo del Gobierno durante tres años a la fusión como por la venta de TSB aprobada esta semana.

Desde el banco de origen vasco se admite que con la venta de la filial las ventajas de la operación se han recortado más, de forma que, "con la conformidad de la CNMV, podrá desistir de la oferta o mantenerla".

La venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones prometido a los accionistas del Sabadell por esta operación avalan a BBVA para retirar su opa sobre el banco catalán de forma justificada y sin ninguna consecuencia legal o mercantil.

Con las subidas registradas en las últimas jornadas, el avance semanal acumulado por BBVA es del 10,7%. El repunte semanal anterior fue del 10,17%. De nuevo, el saldo para Sabadell es positivo, pero inferior: las alzas son del 4,7% y del 5,6%.

Manuel Pinto, analista de mercados, explica que “las subidas de BBVA se deben a dos motivos”.

Por un lado, a “sus excelentes resultados trimestrales, que sorprendieron por su fortaleza, mejorando también sus previsiones de lo que queda de año. Por otro, “a que el mercado empieza a descontar cada vez con mayor probabilidad que podría dar marcha atrás en el actual proceso de opa sobre Sabadell”.

Coincide en su diagnóstico con Antonio Castelo, analista de iBroker. “Quizás en el mercado comienza a calar la idea de que BBVA finalmente retirará la opa”, subraya.

“Por lo general, en este tipo de operaciones, el mercado penaliza más a las entidades compradoras que a las entidades compradas. Si finalmente no hay opa, BBVA no tendrá que realizar ningún esfuerzo financiero extra”, añade.

La prima, en el -6%

La diferente evolución de ambas cotizaciones ha provocado el estrechamiento de la prima de la opa. Si el pasado 29 de julio se amplió hasta el -14,9%, sus máximos negativos, ahora se encuentra en el 6%.

Cabe recordar que, tras dos modificaciones, BBVA ofrece una de sus acciones por cada 5,3456 títulos de Sabadell más el pago en efectivo de 0,70 euros por la distribución de dividendos.

Con esta ecuación de canje, y tomando como referencia los precios de este viernes, la entidad de origen vasco valora a la vallesana en 3,1 euros por título. Son 20 céntimos menos que los 3,3 euros a los que Sabadell cotiza.

Quiere decir que BBVA da a Sabadell una valoración de unos 16.700 millones de euros, mientras que la capitalización de la entidad presidida por Josep Oliu es de algo más de 17.800 millones. La diferencia es de algo más de 1.000 millones.

Es decir, si el periodo de aceptación arrancase ya, los accionistas de Sabadell que acudiesen a la opa seguirían perdiendo, aunque menos que hace unos días.

En opinión de Castelo, “parece obvio que la opa actual es insuficiente y desfasada respecto de la situación actual”.

Considera que “los resultados récord y el ambicioso Plan Estratégico 2027 de Banco Sabadell han cambiado drásticamente el panorama. La oferta inicial de BBVA se lanzó sin conocer estos datos, y ha quedado claramente desfasada”.

Por ello, advierte de que “mantenerla tal cual sería casi garantizar su fracaso”.