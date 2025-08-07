El Tesoro coloca 4.989 millones de euros en deuda y eleva la rentabilidad a 3 años, pero la rebaja a 10 y 20 años

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.988,59 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, según los resultados publicados por el Banco de España.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha elevado la rentabilidad ofrecida a los inversores por bonos a 3 años, pero recortando el interés por las referencias a 10 y 20 años,

El apetito inversor sigue siendo elevado y en esta subasta ha superado los 11.151 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

En concreto, se han emitido bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,40%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 5 años y 4 meses, con cupón del 1,00%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20% y obligaciones del Estado a 20 años, con cupón del 3,45%.

En bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha colocado 1.675 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 3.746,963 millones, con un interés marginal del 2,171%, superior al 2,165% anterior.

Asimismo, el organismo ha captado 1.602,058 millones en obligaciones del Estado a 10 años, por debajo de unas peticiones de 3.392,310 millones y un interés marginal del 3,205%, por debajo del 3,306% de la anterior subasta para este papel.

De su lado, se ha adjudicado 1.221,285 millones en obligaciones del Estado a 20 años, inferior a una demanda de 2.626,286 millones y una rentabilidad marginal del 3,762%, por debajo al 3,903% anterior.

Obligaciones del Estado

Por último, el Tesoro ha adjudicado 490,250 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación, con una vida residual de 5 años y 4 meses, frente a una demanda de 1.386,250 millones, con una rentabilidad del 0,818%, por encima del 0,729% de la pasada subasta.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo martes, 12 de agosto, con una subasta de letras a tres y nueve meses, con la que cerrará el mes, ya que el organismo ha decidido cancelar la subasta del 14 de agosto, como suele ser habitual.

El martes, en la primera subasta del mes de agosto, el Tesoro colocó 5.585,03 millones de euros en letras, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por la referencia a seis meses como por la del plazo a un año.