Wall Street mantiene la cautela por el posible despido del presidente de la Fed

Wall Street iniciaba la sesión del jueves en positivo mientras se mantiene la incertidumbre sobre el posible despido del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Tras el toque de campana, el Dow Jones subía un 0,2%, hasta los 44.354,72 puntos; el S&P 500, un 0,02%, hasta los 6.264 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,04%, hasta los 20,742,83 puntos.

Las alzas, por tanto, eran moderadas, después de que el parqué neoyorquino cerrase la jornada del miércoles con tendencia mixta. Mientras que el Dow Jones y el S&P 500 cayeron, el Nasdaq Composite marcó nuevos máximos históricos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Los principales índices de Wall Street llegaron a perder un 1% tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba considerando despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Poco después, el republicano rechazó la destitución de Powell, lo que fue una fuente de alivio para el parqué neoyorquino.

"No descarto nada, pero creo que es muy improbable", señaló Trump durante una rueda de prensa. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca insistió en sus críticas a la labor de Powell, afirmando que "no está haciendo un buen trabajo".

Sobre los rumores acerca de la posible destitución de Powell tras una reunión de Trump con políticos republicanos, el presidente de EEUU señaló que únicamente les preguntó su opinión al respecto. "Casi todos dijeron que debería hacerlo, pero soy más conservador que ellos", apostilló.

El pasado martes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que “ya se ha iniciado” el proceso formal para encontrar un candidato para suceder a Powell.

No obstante, el responsable de la Hacienda estadounidense ha advertido de que la rapidez del proceso dependerá de Trump.

Aranceles y datos económicos

Por otro lado, Trump anunció el miércoles que enviará cartas a más de 150 países para notificarles la imposición de aranceles a sus productos exportados, que podrían ser del 10% o del 15%.

Preguntado por las negociaciones con la Unión Europea, que se enfrenta a la imposición de aranceles del 30%, el inquilino de la Casa Blanca consideró que "podríamos llegar a un acuerdo".

Antes del toque de campana en Wall Street se ha conocido que las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron un 0,6% en junio. El incremento pone fin a dos meses consecutivos de descensos.

Asimismo, el dato ha superado las estimaciones de los economistas. Excluyendo coches, las ventas subieron un 0,5%.

Los inversores también evalúan que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo se redujeron hasta las 221.000 la semana pasada, 7.000 menos que las registradas durante la anterior.

En ese caso, el dato es inferior a las estimaciones de los analistas, que esperaban que las solicitudes hubieran aumentado hasta las 235.000.

Resultados

En los primeros compases de la sesión de este jueves, las mayores subidas del Dow Jones eran las de Travelers (+1,36%), Caterpillar (+1,26%) y Cisco (+1,03%). Al mismo tiempo, las pérdidas más abultadas eran las de J&J (-0,92%), Amgen (-0,44%) y Chevron (-0,42%).

Más allá del índice destacaba la subida del 1,99% de la taiwanesa TSMC.

El mayor fabricante de chips del mundo, obtuvo un beneficio de 398.270 millones de dólares taiwaneses (13.521 millones de dólares, 11.629 millones de euros) en el segundo trimestre de este ejercicio, un 60,7% más.

Esta cifra marca un nuevo récord trimestral.

Sin embargo, ni las cuentas de TSMC ni su subida en bolsa eran suficientes para impulsar las subidas del resto del sector. AMD sumaba un 0,5%; Marvell, un 0,2%, y Nvidia, un 0,6%.

Netflix subía un 0,6%. Una vez termine la sesión en Wall Street la plataforma de streaming presentará sus resultados.

"El mercado está subestimando la posibilidad de un fuerte aumento de las ganancias en Estados Unidos en el segundo trimestre. Los datos recientes sobre la actividad económica muestran pocas señales de debilidad preocupante", señalan los analistas de HSBC, según recoge Reuters.