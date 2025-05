La nueva bolsa de BME dará hasta 24 meses para cotizar o la compañía será excluida sin indemnización para el inversor

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y BME han presentado este miércoles la nueva modalidad de salidas a bolsa. Su objetivo es flexibilizar el sistema actual y favorecer el acceso de las compañías al mercado. Tal y como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, las empresas que se acojan a este nuevo régimen tendrán un plazo de 18 meses, extensible a 24, para comenzar a cotizar y deberán acreditar -con algunas excepciones- que su valoración será superior a 500 millones de euros.

El nuevo segmento, llamado BME Easy Access, permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima o free float, con carácter previo a la admisión.

Las compañías que estén interesadas en debutar en bolsa a través de esta modalidad deberán acreditar que su capitalización esperada es superior a los 500 millones de euros, aunque la CNMV podrá hacer excepciones.

Sin embargo, el supervisor no ha fijado un importe mínimo o margen por debajo de esos 500 millones de euros, aunque las excepciones "no deberán distar mucho de dicha cuantía", han expresado los responsables del segmento. La institución presidida por Carlos San Basilio analizará "caso por caso".

Las compañías no tendrán que comunicar cuál es su valor exacto, pero sí acreditar que es superior a los 500 millones de euros a través de un informe de un experto independiente.

Precio

Este informe podrá servir como precio de referencia para dar el salto al mercado general, aunque también puede hacerlo alguna operación relevante, como una ampliación de capital o la entrada de un inversor ancla, llevadas a cabo en los seis meses previos a la salida a bolsa.

Durante el periodo en el que las empresas coticen en BME Easy Access, podrán llevar a cabo alguna operación de colocación que deberá ser llevada a cabo a través del mercado de bloques. Estas operaciones también podrán fijar un precio de referencia, que también puede establecerse por el método utilizado en las salidas a bolsa tradicionales.

Las empresas interesadas en cotizar a través de este método se enfrentarán a todos los requisitos legales vigentes, excepto el de disponer de free float.

Asimismo, tras la admisión -sin cotización- las compañías se enfrentarán a los mismos requisitos legales que las cotizadas en el mercado general, desde el régimen de opas a la normativa de abusos de mercado.

Hasta 24 meses

En este régimen transitorio de hasta 24 meses (incluidos los seis meses extra si las condiciones de mercado no han sido las adecuadas), las empresas deben obtener un free float mínimo del 10%. Una vez agotado el periodo, y si las compañías no han tenido éxito en obtener ese capital flotante, el supervisor excluirá de oficio a la compañía -sin opa de exclusión- por no cumplir con uno de los requisitos mínimos, es decir, con la distribución accionarial.

En ese caso, los inversores no recibirían ninguna indemnización. Por ello, la CNMV y BME han limitado la participación en este segmento a inversores profesionales e institucionales con una participación mínima de 100.000 euros.

Si las compañías sí consiguen cumplir los requisitos, es decir, llevar a cabo la distribución de acciones entre inversores y que esta se acredite, pasarán a cotizar en el mercado general, momento en el que los inversores minoristas podrán invertir en ellas. BME publicará la fecha de inicio de cotización.

Con este método, el supervisor y el regulador del mercado español pretenden separar el proceso de salida a bolsa de las circunstancias macroeconómicas y de liquidez de los mercados, lo que "favorecería la planificación de las empresas y evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la salida a bolsa".

"Hay interés real"

Según los cálculos de la CNMV, el 50% de las sociedades que en los últimos años han querido dar el salto al parqué no lo han hecho, no tanto por la normativa como por cuestiones geopolíticas o porque los accionistas principales han considerado que el precio fijado no ha sido el adecuado. Algunos de los casos conocidos son los de Tendam, Astara o Europastry.

Según sus ideólogos, y en relación con el test de mercado realizado, "hay interés real" por parte de las compañías interesadas en dar el salto al parqué a través de BME Easy Access, si bien ni BME ni CNMV han avanzado cuántas salidas a bolsa prevén que se produzcan mediante este procedimiento.

Aunque la CNMV y BME ya han presentado la nueva modalidad de salidas a bolsa, todavía no está disponible. Se espera que el supervisor del mercado español dé el visto bueno a BME Easy Access antes del verano. Una vez reciba el ok, podrá aplicarse.

Cuando entre en vigor, España se convertirá en el primer país en permitir esta nueva modalidad y adelantará algunas medidas contempladas en la Listing Act aprobada por la Unión Europea para revitalizar los mercados públicos. Esta normativa europea rebajará el free float mínimo del 25% al 10% en las compañías que cotizan en bolsa, y se espera que su transposición en España se produzca en junio de 2026.